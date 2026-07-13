Qué dice la Ley sobre fumar en espacios privados: Casos que podrían prohibirlo, Código de Policía. Foto: Getty Images / SimpleImages

Muchos fumadores o quienes usan vapeadores tienen claro que en espacios públicos y abiertos esta práctica es totalmente normal, pero aún así, se generan algunas dudas al momento de hacerlo en espacios privados y cerrados. Aquí en Caracol Radio le contamos lo que dice la ley sobre esta práctica.

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Aunque el consumo de tabaco no constituye un delito en el país, la legislación vigente establece restricciones claras para proteger la salud de los no fumadores y garantizar espacios libres de humo, tanto en lugares públicos como privados.

¿Qué dice la ley?

Según la Ley 1335 de 2009, actualizada por última vez el 15 de junio de 2019, que es la norma que regula el consumo de tabaco en Colombia y define los derechos y obligaciones de fumadores y no fumadores en distintos entornos, prohíbe fumar en áreas cerradas de acceso público y en lugares de trabajo, con el objetivo de prevenir el consumo y proteger a quienes no fuman.

“Está prohibido fumar en espacios como bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, parques, estadios, cafeterías, discotecas, hoteles, ferias y casinos”. Esta restricción también se aplica en eventos masivos, sitios donde se atienden a menores de edad, medios de transporte público, oficial, escolar y privado, así como en espacios deportivos y culturales.

El Ministerio de Salud ha reiterado que estas medidas buscan salvaguardar la salud pública y reducir la exposición al humo de tabaco ambiental.

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Lo que dice el Código de la Policía:

En Colombia, fumar en espacios estrictamente privados, como el interior de un apartamento en propiedad horizontal, es legal, siempre y cuando el humo no trascienda y afecte a los vecinos.

Bajo el Código de Policía (Ley 1801 de 2016, Artículo 33), si el humo trasciende al exterior o áreas comunes y genera molestias graves, podrías recibir una multa o sanción pedagógica.

En propiedad horizontal son las asambleas de copropietarios quienes tienen la facultad de establecer restricciones aún más estrictas, estando totalmente prohibido fumar en áreas comunes como pasillos, escaleras, ascensores o zonas recreativas.

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¿Tiene multa?

El no acatamiento de las normas de convivencia por la inmisión de olores (humo) puede derivar en una medida correctiva tipo 1 o tipo 2, lo que quiere decir, una amonestación y/o la participación en un programa comunitario, con multas que ascienden hasta los 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

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