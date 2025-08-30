Estos son los tres mejores ejercicios para prevenir el dolor de espalda, según expertos

Con el paso del tiempo, las personas son proclives a sufrir diferentes lesiones. Una de las más comunes es el dolor de espalda. En este caso, las primeras manifestaciones se presentan durante la niñez. Sin embargo, estas llegan a ser más frecuentes al llegar a los 30 o 40 años de edad.

Según indica el portal Mayo Clinic, esta dolencia suele ser más frecuente a medida que la persona envejece. No obstante, existen otros factores de riesgo que llevan a que la situación sea mucho más compleja. Estos son:

Falta de ejercicio

Sobrepeso

Otras enfermedades

Levantar objetos de forma inapropiada

Afecciones psicológicas

Fumar

Ante esta situación, una de las medidas que ayuda a prevenir el dolor de espalda es el ejercicio, ya que se convierte en una herramienta fundamental para combatir el padecimiento y tratar los síntomas que se derivan por cuenta de una inactividad prolongada, tal como lo señalan diferentes estudios.

Y es que hay diferentes actividades que las personas pueden emplear en su rutina diaria para estirar y fortalecer los músculos que sostienen la espalda, incluso si están experimentando algún dolor en esta zona. Ante esto, diferentes expertos señalaron tres medidas puntuales que se pueden adoptar para tratar este problema.

Hacer pausas para moverse

De acuerdo a la doctora Carolyn Chudy, directora de medicina física y rehabilitación de Vori Health, hay tres afectaciones que una persona le causa a su cuerpo si permanece sentado en la misma postura durante mucho tiempo, lo que además provoca tensión en los músculos de la espalda y la columna vertebral.

Ejerce una presión excesiva sobre los discos

Se debilitan los músculos centrales y los glúteos

Disminuye la flexibilidad en las piernas.

Ante ello, la profesional sugiere hacer pausas cada 30 minutos para moverse en la casa o en la oficina. También es válido hacer unas cuantas sentadillas: “Cuando te pones de pie, los músculos de la espalda pueden distenderse para compensar”, explicó a The New York Times.

Fortalecer el tronco

El tronco se encuentra apoyado por los cuádriceps, los glúteos y los isquiotibiales. Ante esto, también conviene fortalecer estas zonas del cuerpo para que el tronco se fortalezca y sea más resistente: “Todo está conectado”, indica Edward Phillips, docente de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Harvard.

En este caso, se pueden emplear diferentes ejercicios como planchas, incluyendo las laterales, y puentes de glúteos para realizarlos entre dos y tres veces por semana. Asimismo, expertos recomiendan otros de resistencia funcional como complemento a las sesiones de fuerza para reducir el riesgo de dolores o lesiones.

Practicar el cardio de bajo impacto

Algunas actividades de bajo impacto son caminar, montar en bicicleta, nadar o usar una máquina elíptica. Esto ayuda a generar una menor presión sobre la espalda y a prevenir cualquier factor que lleve a que aparezca el dolor.

Por otra parte, un estudio publicado por la revista británica BMJ determinó que hacer actividades como correr o caminar contribuyen a experimentar menos dolor cuando se presentan molestias en la espalda; por lo tanto, esto se puede convertir en un recurso para contrarrestar esta clase de problemas.