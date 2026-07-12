Descubren un volcán de lodo frente a Trinidad tras los terremotos de Venezuela: científicos explican

Personas caminan sobre un volcán de lodo formado por los poderosos terremotos que sacudieron el noreste de Venezuela a principios de este mes, este sábado, en Palo Seco (Trinidad y Tobago). EFE/ Gary Jordan / GARY JORDAN

En las últimas horas, se confirmó la aparición de un volcán de lodo frente a la costa de la isla de Trinidad tras los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio y que dejan hasta el momento 4.333 personas fallecidas.

Una investigación realizada por el Centro de Investigación Sísmica (SRC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) determinó que este fenómeno fue ocasionado por el doble sismo.

Un grupo de expertos de SRC se trasladó a Galfa Point y L’Envieuse, donde realizaron mediciones de campo para recopilar datos precisos sobre la deformación tras los intensos movimientos telúricos.

AME9047. PALO SECO (TRINIDAD Y TOBAGO), 11/07/2026.- Fotografía que muestra un volcán de lodo formado por los poderosos terremotos que sacudieron el noreste de Venezuela a principios de este mes, este sábado, en Palo Seco (Trinidad y Tobago). EFE/ Gary Jordan / GARY JORDAN Ampliar AME9047. PALO SECO (TRINIDAD Y TOBAGO), 11/07/2026.- Fotografía que muestra un volcán de lodo formado por los poderosos terremotos que sacudieron el noreste de Venezuela a principios de este mes, este sábado, en Palo Seco (Trinidad y Tobago). EFE/ Gary Jordan / GARY JORDAN Cerrar

De acuerdo con las declaraciones de los expertos, este evento guarda relación con lo sucedido en Los Iros tras el sismo de magnitud 6,9 en el año 2018, donde también la alteración física se produjo por la interacción entre ondas sísmicas y las particularidades geológicas de cada localidad.

¿Qué es un volcán de lodo y cómo se origina?

Según explicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) un volcán de lodo no expulsa magma ni lava, sino que se trata de una mezcla de lodo, agua y gases, principalmente metano.

El SGC detalló que este proceso se conoce técnicamente como diapirismo de lodo.

“Estos volcanes son evidencia del diapirismo de lodo, un fenómeno generado por la intensa actividad bacteriana sobre lodos acumulados en fondos marinos donde entran grandes cantidades de sedimentos y de materia orgánica que queda sepultada en el subsuelo”, explicó.

Dicha presión genera gases como el metano que, al expandirse y reducir la densidad del lodo, buscan una vía de escape ascendente a través de las fracturas de la corteza terrestre.

En Colombia, entre los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, en zonas cercanas al Caribe, se extienden centenares de volcanes de lodo, algunos de ellos, como el de Turbaco.

El riesgo asociado a las erupciones de este tipo de volcanes se vincula al deslizamiento de lodo hacia áreas agrícolas y residenciales, a las fisuras en el suelo y la posible explosividad de los gases.

Detalles del hallazgo: Científicos explican el inusual fenómeno

El geocientífico Xavier Moonan precisó a EFE que este nuevo volcán se localiza a 2,5 kilómetros al este de Beach Camp, en Palo Seco, y a 3,3 kilómetros al este del volcán de lodo de Anglais Point.

La estructura sobresale unos 4 metros por encima del lecho marino, combinada con fragmentos rocosos y bloques ricos en calcita.

Enfatizó que la isla de lodo ya está bajo los efectos de la erosión marina. Los análisis de las primeras imágenes muestran que ha sido desgastada por el oleaje.

“Según las imágenes iniciales, aproximadamente un tercio de la isla ya ha sido arrastrado por las olas. Por lo tanto, es muy probable que esta extrusión de lodo haya sido provocada por los recientes terremotos en Venezuela”, indicó.

Neil Sookram, integrante del grupo Southwest Adventures y señalado como la primera persona en avistar el islote, confirmó que la erosión ha sido constante durante los últimos días, aunque la parte superior se mantiene estable.

“La playa y los acantilados cercanos no muestran daños, levantamiento ni ningún tipo de movimiento. Por lo tanto, este evento, aunque fue desencadenado por los mismos terremotos, no es un fenómeno de deslizamiento como Galfa o Los Iros”, señaló.

El SRC de la UWI, el Instituto de Asuntos Marinos y la consultora trinitense ResiLog Limited trabajan en conjunto analizando muestras del lodo extraído para esclarecer la edad y procedencia del material.

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