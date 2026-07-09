“Empalme al pueblo”: Propuesta de MinAmbiente tras suspensión del proceso por el presidente electo

Desde Bucaramanga, la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, anunció que el Ministerio adelanta un “empalme al pueblo”.

Pues, según la funcionaria, sigue en pie presentar un balance de la cartera, mientras continúa suspendido el proceso de transición con el nuevo Gobierno.

Vélez confirmó a Caracol Radio que el Ministerio tenía preparado un empalme “transparente, de cara a la ciudadanía”, pero indicó que ese proceso fue suspendido por decisión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“Nosotros estábamos listos para hacer un empalme transparente, de cara a la ciudadanía, con los enormes logros que ha tenido el Gobierno de Cambio en materia de profundizar la justicia ambiental durante estos últimos cuatro años. Sin embargo, el presidente electo, Abelardo, suspendió el empalme”, afirmó.

Vélez agregó que, mientras esa situación se mantiene, el ministerio avanza en un “empalme al pueblo”, cuyos resultados espera divulgar próximamente.

“Nosotros estamos desarrollando un empalme al pueblo que esperamos que sea prontamente transmitido por los canales institucionales”, agregó la ministra.

Cabe recordar que el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, informó que el proceso de empalme del sector ambiental superaba el 75 %.

Además, señaló que radicó un derecho de petición para conocer el estado de los recursos, proyectos ambientales y compromisos climáticos antes de asumir oficialmente la cartera.

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