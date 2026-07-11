Gobernación de Antioquia propone analizar cambio de hora en Colombia por riesgo de El Niño

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia propuso al presidente electo Abelardo de la Espriella evaluar un cambio de hora en Colombia como una de las medidas para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y reducir el riesgo de un eventual déficit energético.

La propuesta hace parte de las cinco iniciativas que el gobernador Andrés Julián Rendón planteó para los primeros 100 días del nuevo Gobierno Nacional y se enmarca en una estrategia denominada Mesa Antiapagón.

Según el mandatario, adelantar una hora el reloj permitiría disminuir el consumo de energía durante las horas de mayor demanda y contribuir a preservar las reservas de los embalses ante la alta probabilidad de un periodo prolongado de sequía.

Rendón señaló que, de acuerdo con los pronósticos conocidos, existe una alta probabilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad, por lo que considera necesario adoptar medidas preventivas para proteger el sistema energético nacional.

Además del cambio de horario, el gobernador propuso aumentar la capacidad útil de almacenamiento de agua en Hidroituango y coordinar una mayor utilización de las plantas termoeléctricas antes de la temporada seca, con el fin de conservar los embalses para los momentos de mayor exigencia del sistema.

El mandatario aseguró que estas decisiones podrían implementarse rápidamente y contribuir a garantizar el abastecimiento de energía durante los próximos meses.