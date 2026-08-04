Ariana Grande respondió críticas por su retiro temporal: Decisión no fue “reactiva ni impulsiva”
La cantante habló por primera vez acerca de la polémica en torno al anuncio del retiro temporal que hará una vez finalicé la gira “Eternal Sunshine” el 1 de septiembre en Londres.
Ariana Grande se refirió públicamente por primera vez a su decisión de pausar sus apariciones públicas, luego de que el anuncio hecho el fin de semana desatara un intenso debate sobre su salud y su imagen. Durante un concierto en Chicago, la artista aseguró a sus fanáticos que la determinación no fue algo “reactivo ni impulsivo”.
Según un video grabado por una seguidora y compartido en sus historias de Instagram, Grande explicó que la pausa era algo que había planeado con anticipación y que la decisión se tomó desde un lugar reflexivo. Su intervención recibió una ovación del público en el United Center.
La cantante, de 33 años, no es ajena a este tipo de escrutinio: en 2013, cuando tenía 19, ya había salido al paso de rumores sobre un posible trastorno alimenticio a través de una publicación en Tumblr. Una década después, pidió públicamente mayor prudencia al comentar los cuerpos ajenos, sin importar la intención detrás del comentario.
El episodio se suma al debate que generó el lanzamiento de “Petal” y a la posterior crítica de Jameela Jamil, en momentos en que Grande se prepara para cerrar su gira “Eternal Sunshine” el 1 de septiembre en Londres.
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