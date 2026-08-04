El espacio Schengen no se vio “comprometido” por crisis migratoria en Ceuta, según ministro español: Getty Images. / Adri Salido

El espacio Schengen no se vio “comprometido” durante la crisis migratoria en Ceuta, durante la que 72.000 migrantes entraron a este enclave español en el norte de África antes de que 70.000 de ellos regresaran a la vecina Marruecos, aseguró el martes el titular español de Interior.

“En modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido en esta crisis”, indicó Fernando Grande-Marlaska en una comparecencia ante la prensa en Madrid, en respuesta a las críticas de varios dirigentes europeos sobre esta situación inédita en Ceuta.

“El espacio Schengen nunca ha estado en peligro, ni en mínimo peligro”, agregó, tras una reunión extraordinaria de ministros de la UE sobre la crisis registrada en Ceuta.

Ante los periodistas, Grande-Marlaska revisó al alza el balance de las entradas masivas que se produjeron durante la crisis.

Cifra de personas que entraron a Ceuta:

“Hemos fijado en (...) 72.000 personas las que entraron de forma irregular en España” y “70.000” las que han “abandonado” el país, afirmó.

Las últimas cifras facilitadas por el Gobierno español estimaban en 50.000 los migrantes que habían entrado ilegalmente hasta el momento en territorio español, de los que casi la totalidad habían regresado ya a Marruecos.

La crisis de Ceuta generó fuertes tensiones diplomáticas entre España y numerosos países europeos, que con Italia a la cabeza acusaron a Madrid de ser laxo en las fronteras de Europa.

Durante la reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la Unión Europea, celebrada por videoconferencia, España pidió “solidaridad” a los otros 26 Estados miembros, dentro de un debate que se celebró en “un tono absolutamente constructivo”, según destacó Grande-Marlaska.

La crisis de Ceuta aumentó la presión sobre el gobierno de izquierdas que preside Pedro Sánchez, firme defensor de un enfoque abierto en materia migratoria, a contracorriente del endurecimiento aplicado por numerosos países de la UE.

Hace unos meses, el Ejecutivo lanzó un amplio plan de regularización en España. Casi 1,2 millones de inmigrantes presentaron su solicitud de regularización, dos tercios de los cuales eran procedentes de países de América Latina, según cifras oficiales.

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