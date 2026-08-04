Barranquilla se destaca como sede de grandes eventos deportivos: recibirá el “Montoya vs. Montoya”

Colombia

Desde el noroccidente de Colombia, la ciudad de Barranquilla ofrece una experiencia inolvidable a sus visitantes y locales, con múltiples planes llenos de cultura, historia, naturaleza y gastronomía; pues, a lo largo de sus más de 150 km² de extensión, comprende diversos sabores, costumbres, biodiversidad y lugares emblemáticos, como El Gran Malecón, La Luna del Río, La Ventana al Mundo, La Aleta del Tiburón y La Ciénaga de Mallorquín.

No obstante, la capital del Atlántico también se ha posicionado en el país como sede de grandes eventos deportivos, siendo capaz de albergar experiencias que dinamizan la cultura, el turismo y el deporte, por lo que próximamente recibirá uno de los encuentros deportivos más esperados del 2026: Montoya vs. Montoya. A continuación, le contamos todo lo que se sabe.

¿Por qué se hará el duelo Montoya vs. Montoya en Barranquilla?

El próximo 16 de agosto, Juan Pablo Montoya, leyenda del automovilismo colombiano, y su hijo Sebastián Montoya, quien actualmente milita en la Fórmula 2, se van a enfrentar en un duelo contrarreloj desde la capital atlanticense. Este encuentro deportivo es significativo para múltiples colombianos, ya que será una muestra de inspiración para las próximas generaciones del deporte nacional.

El evento se llevará a acabo en el Gran Malecón y contará con exhibiciones, competencias, activaciones especiales y la oportunidad de vivir de cerca la pasión del automovilismo. El ingreso será con boletería y su costo varia según la localidad de su preferencia, entre los 100 mil pesos y los 3 millones de pesos.

A su vez, esta iniciativa surgió de la alianza del piloto colombiano, Juan Pablo Montoya, con la Alcaldía de Barranquilla, y tiene el propósito de impulsar este deporte en Colombia, así como acercar este tipo de experiencias de talla internacional a todo el Caribe colombiano.