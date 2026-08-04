¿Por qué Barranquilla apunta a ser la capital alterna de Colombia?

Colombia

Luego del reciente anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el que asegura que durante su gobierno se presentará ante el Congreso un proyecto de ley para convertir a Barranquilla en “la capital alterna de Colombia”, esta ciudad atlanticense ha estado en la conversación nacional, ya que ha sido un territorio con una constante evolución y se ha convertido en referente para el país desde diversos sectores de la economía.

En ese sentido, la capital del Atlántico sería un territorio crucial para la administración del Estado en los próximos cuatro años, pues se buscará que, junto con Bogotá, Barranquilla sea declarada constitucionalmente como uno de los centros administrativos del país, especialmente por su gestión en materia de turismo, urbanismo, infraestructura, cultura y educación. Por ese motivo, acá le contamos lo que se sabe sobre cómo se desarrollaría esta iniciativa.

Posibles sedes del próximo gobierno en Barranquilla

Según ha informado el alcalde de Barranquilla, Alex Char, así como Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del departamento del Atlántico, se están llevando a cabo las adecuaciones necesarias en el Batallón Paraíso, una instalación militar del Ejército Nacional de Colombia que está ubicada en el norte de la ciudad y en la que se localizaría un despacho presidencial.

Así también, se considera al edificio de la aduana de Barranquilla como una posible sede para el próximo gobierno nacional. Este punto de la capital atlanticense es uno de los referentes históricos del Caribe colombiano, ya que es una construcción de mediados del siglo XIX y hoy es un importante centro cultural para toda la región, con instalaciones que incluyen una biblioteca, una galería y un auditorio para cerca de 120 personas.