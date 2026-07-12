Atlántico endurece controles contra borrachos al volante durante puente festivo de Chiquinquirá

Con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y evitar tragedias en las carreteras, la Policía del Atlántico intensificó los controles contra los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol durante el puente festivo de la Virgen de Chiquinquirá, que se extenderá hasta el lunes 13 de julio.

La estrategia, denominada “No Más Excusas en la Vía”, contempla un dispositivo especial desplegado por la Seccional de Tránsito y Transporte, con más de 60 uniformados, tres alcohosensores y presencia permanente en los principales corredores viales del departamento.

Las autoridades estiman que cerca de 70 mil vehículos se movilizarán por las vías del Atlántico durante este fin de semana festivo, por lo que se reforzarán las labores de vigilancia para detectar infracciones como conducción en estado de embriaguez, exceso de velocidad, adelantamientos indebidos y maniobras peligrosas.

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El operativo contará con siete áreas de prevención ubicadas en puntos estratégicos como la Vía al Mar, en el peaje de Puerto Colombia y el sector Sombrero Vueltiao; la Vía de la Cordialidad, en el peaje Baranoa y la entrada a Pital de Megua; la Vía Oriental, en el peaje Sabanagrande y el municipio de Suan; además de la Vía Prosperidad, en el peaje Juan Mina.

Durante los controles también se revisarán las condiciones de motocicletas, vehículos de servicio público y transporte especial, con el propósito de garantizar que los viajeros cumplan las normas de seguridad.

El comandante encargado del Departamento de Policía Atlántico, coronel Pablo Aníbal Bueno Mendoza, hizo un llamado a los conductores para evitar comportamientos que pongan en riesgo la vida de otros usuarios de la vía y recordó que las autoridades estarán desplegadas durante todo el puente festivo.

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“Invitamos a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito, conducir con responsabilidad y reportar cualquier situación que afecte la seguridad a través de la línea 123”, indicó el oficial.

Además, la Policía recordó que, así como ocurrió en el plan éxodo, habrá restricción para vehículos de carga este lunes 13 de julio entre entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, en corredores como la Vía al Mar y la Vía Oriental