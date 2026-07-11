Ramón Jesurún destacó avances del Metropolitano en Barranquilla: “Será un estadio de nivel mundial”

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez continúa su proceso de modernización con miras a convertirse en uno de los escenarios deportivos más modernos del país. Durante un recorrido por las obras de ampliación, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, destacaron el avance de los trabajos y aseguraron que el escenario cumplirá con los estándares internacionales exigidos para el fútbol moderno.

Tras inspeccionar las obras, Jesurún manifestó su satisfacción por el ritmo de ejecución y el progreso alcanzado desde su última visita hace dos meses. Señaló que el proyecto representa un aporte no solo para Barranquilla, sino para todo el país.

“Maravillosa sensación. Estuve hace unos 60 días y lo que veo hoy es algo sensacional. El trabajo, la dinámica, la alegría de los obreros. Esto no es solo una herramienta para Barranquilla, es una herramienta para el país”, expresó el dirigente.

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El presidente de la FCF destacó que la remodelación permitirá que el Metropolitano ofrezca mejores condiciones de comodidad y confort para los aficionados, alineándose con las exigencias de los grandes escenarios deportivos del mundo.

“Es extraordinario que empecemos a remodelar nuestros estadios de esta manera. Los estándares de comodidad y confort han subido en el mundo y Barranquilla lo va a igualar. Así es como se maneja el espectáculo del fútbol moderno”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Alejandro Char aseguró que la ciudad asumió el reto de modernizar el escenario con la responsabilidad que implica ser la casa de la Selección Colombia desde hace más de 15 años.

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“No podíamos ser inferiores a este reto. La Selección está aquí hace más de 15 años porque Ramón lo propuso. Aquí está Barranquilla respondiéndote con ingeniería, con rapidez, como lo exigen los estándares internacionales”, sostuvo el mandatario.

Durante el recorrido, Jesurún también hizo un llamado para que otras ciudades del país impulsen proyectos similares de modernización de sus estadios, teniendo en cuenta el crecimiento de la afición al fútbol y la necesidad de ampliar la capacidad y mejorar la experiencia de los asistentes.

“La verdad, estoy muy contento. Ojalá se imite en otras partes del país, con todo el respeto y con toda la humildad lo digo porque cada día hay más aficionados al fútbol y los aficionados al fútbol están creciendo en una proporción muy alta en comparación con la capacidad que tienen los estadios. Entonces tenemos que tratar de lograr un equilibrio muy pronto para que todo el que quiera ir a un partido de fútbol tenga acceso a él”, manifestó.

Como contexto, Char recordó que Barranquilla será sede de la final única de la Copa Sudamericana, programada para el próximo 21 de noviembre, por lo que las obras de ampliación del Metropolitano buscan garantizar que la ciudad cuente con un escenario a la altura de uno de los eventos futbolísticos más importantes del continente.

El proyecto contempla aumentar la capacidad del estadio hasta cerca de 65.000 espectadores, consolidándolo como uno de los principales escenarios deportivos de Colombia.