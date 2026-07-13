Erosión costera amenaza playas de Sabanilla, en el Atlántico: “El mar ya llegó a los comedores”

Los comerciantes de Sabanilla, en Puerto Colombia, han expresado su preocupación por la fuerza que va ganando con el pasar del tiempo el mar en esa zona del Atlántico, lo que pondría en riesgo el proyecto de organización de playas entregado por la Gobernación hace un par de años por más de 24.000 millones de pesos.

Jhony Valero, propietario de uno de los restaurantes del sector, aseguró que desde hace cuatro meses vienen observando cómo el fenómeno ha ido ganando terreno hasta afectar las áreas destinadas para los visitantes.

“Ya ha llegado el mar a los comedores que se hicieron, donde están los kioscos de palma, donde la gente disfruta de su estadía y de la sombra. En momentos el mar está calmado pero en otros no hay zona para colocar carpas porque el mar se ha come toda la playa”, señaló Valero.

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Valero reconoció que la erosión costera es un fenómeno que afecta diferentes zonas del mundo, pero insistió en la necesidad de tomar medidas para evitar mayores daños en una infraestructura que buscaba impulsar el turismo y beneficiar a comerciantes de la zona.

Los propietarios esperan que las autoridades evalúen alternativas para mitigar el impacto del avance del mar y proteger la obra antes de que continúe la pérdida de espacio destinado para visitantes y negocios.