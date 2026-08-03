Alcalde de Cali anuncia consejo de seguridad para el 7 de agosto con apoyo del nuevo Gobierno

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que el próximo 7 de agosto se llevará a cabo un consejo de seguridad en la capital del Valle del Cauca, en coordinación con el nuevo Gobierno nacional, con el objetivo de definir acciones para mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad y su área de influencia.

Según explicó el mandatario local, tras una reunión con el presidente electo, el encuentro buscará establecer estrategias para reforzar la seguridad en los municipios que rodean a Cali, una zona que, aseguró, ha sido golpeada por el narcoterrorismo. Asimismo, se plantearán medidas para fortalecer la seguridad al interior de la ciudad e iniciar un proceso de recuperación de la tranquilidad para los caleños.

“Desde el 7 de agosto mismo se realizará un consejo de seguridad en Cali donde buscaremos cómo asegurar la zona alrededor de la ciudad en los municipios vecinos que tanto ha sufrido a manos del narcoterrorismo, pero también fortalecer la seguridad dentro de Cali misma e iniciar con la recuperación de la seguridad para los caleños”, afirmó el alcalde.

El anuncio hace parte de una serie de compromisos que, según el mandatario, fueron abordados durante la reunión, entre ellos la reactivación de proyectos estratégicos para la ciudad y la confirmación de Cali como sede alterna de la Presidencia de la República.

“También acordamos retomar proyectos estratégicos que el gobierno saliente dejó sin ejecutar, como la Universidad de Oriente, el Tren de Cercanías, la renovación de la flota del MIO y otras obras de infraestructura que transformarán la movilidad de toda la región. Además, quedó confirmada la antigua sede de la FES como sede alterna de la Presidencia de la República, que desde el 7 de agosto será el Palacio Presidencial de Cali”, finalizó Eder.

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