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03 ago 2026 Actualizado 15:11

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“Sistema eléctrico del aeropuerto Ernesto Cortissoz se encuentra en mantenimiento”: Aerovicil

Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo hasta el 7 de agosto, según dio a conocer la entidad.

Pasajeros en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz - Caracol Radio

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El sistema de autogeneración energética del aeropuerto Ernesto Cortissoz se encuentra bajo trabajos de mantenimiento hasta el 7 de agosto, así lo dio a conocer la Aerocivil. Esta medida inició el 14 de julio.

La Aerocovil sostuvo que estos trabajos se llevan a cabo en coordinación con la autogeneradora de Afinia y Gases del Caribe.

“Para asegurar la operación, contamos con un plan de contingencia y personal técnico disponible 24/7. El reinicio gradual de sistemas operacionales —como climatización y bandas de equipaje— puede tomar unos minutos durante las transiciones energéticas”, indicó la Aerocivil.

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Asimismo, la entidad pidió a los usuarios “comprensión frente a posibles demoras o incomodidades temporales en la terminal”.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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