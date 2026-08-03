Dos muertos y cuatro heridos deja ataque armado en Barranquilla
El hecho se registró en el barrio Santo Domingo en la tarde de este domingo.
Como Jesús David Garavito Diette, de 33 años y Jean Carlos Peláez Jelk, de 19 años, fueron identificados los dos hombres asesinados tras un ataque armado en el barrio Santo Domingo, en la tarde de este domingo.
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Las personas heridas fueron identificadas como Jaime Enrique Bracamonte Herrera, de 29 años; Tysson Enrique Fuentes Arroyos e Isabella Senegal Angulo, mientras tanto, hay un menor de 17 años entre las personas lesionadas.
Según la Policía, el hecho se registró en la calle 72 con carrera 1C al interior de una vivienda en donde las víctimas se encontraban en una reunión familiar.
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“Acto seguido, desenfundaron armas de fuego y, sin mediar palabra, realizaron disparos, dejando a varias personas gravemente heridas”, indicó la Policía.