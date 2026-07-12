$40 millones por los autores de los panfletos que atemorizan a Puerto Colombia

Alcaldía de Puerto Colombia y Gobernación del Atlántico ofrecen hasta $40 millones por información sobre responsables de panfletos extorsivos

Las autoridades del Atlántico reforzaron las medidas de seguridad en Puerto Colombia tras la circulación de panfletos amenazantes que han generado preocupación entre comerciantes y habitantes del municipio.

La Alcaldía de Puerto Colombia y la Gobernación del Atlántico anunciaron una recompensa conjunta de hasta 40 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.

La decisión fue adoptada al término de un consejo extraordinario de seguridad convocado por el alcalde Plinio Cedeño, luego de la aparición de dos panfletos atribuidos presuntamente al grupo delincuencial conocido como ‘La Nueva Generación’, cuya autenticidad y origen son materia de investigación por parte de las autoridades.

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El encuentro también estuvo motivado por el homicidio de un adolescente de 17 años, ocurrido en la madrugada del viernes en el sector conocido como Punto Cubano. El joven recibió varios impactos de bala en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades judiciales.

El mandatario aseguró que las investigaciones avanzan de manera favorable y que la prioridad es establecer si las amenazas provienen realmente de una estructura criminal o si buscan generar temor entre la comunidad.

Patrullajes mixtos

Como parte de la respuesta institucional, más de 250 uniformados de la Policía Nacional, el Ejército, la Sijín, Sipol, el Gaula Militar y Migración Colombia fueron desplegados en el municipio para fortalecer las labores de vigilancia, inteligencia y control.

Las autoridades instalaron puestos de control, patrullajes permanentes y caravanas mixtas que operarán las 24 horas del día, especialmente en zonas comerciales y corredores de mayor afluencia.

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El alcalde hizo un llamado a los comerciantes para que continúen desarrollando sus actividades con normalidad y aseguró que la Fuerza Pública mantendrá presencia permanente para proteger a residentes, empresarios y visitantes.