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03 ago 2026 Actualizado 19:36

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Barranquilla

Portuarios de Barranquilla denuncian hurto de lanchas y equipos en el río Magdalena

Asoportuaria pide reforzar las capacidades de las autoridades para extremar las medidas de seguridad.

El río Magdalena alcanzó los 2,65 metros en Puerto Boyacá, activando nuevamente la alerta naranja

El río Magdalena alcanzó los 2,65 metros en Puerto Boyacá, activando nuevamente la alerta naranja

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El sector portuario de Barranquilla denunció que se han registrado varios hurtos de lanchas, equipos y otros bienes esenciales para la operación fluvial y portuaria en el río Magdalena.

A través de un comunicado, Asoportuaria indicó que “estos incidentes representan un riesgo creciente para la vida e integridad de nuestros colaboradores y generan afectaciones directas a la continuidad de las operaciones en el sector, afectando a toda la cadena de valor que dependen del río como corredor estratégico para el desarrollo económico de la ciudad y la región”.

Ante esta situación, pidieron a las autoridades reforzar las capacidades operativas, incluyendo mayor dotación de recursos, más personal y la incorporación de tecnologías modernas de vigilancia y control que permitan garantizar la seguridad.

Lea también: “Sistema eléctrico del aeropuerto Ernesto Cortissoz se encuentra en mantenimiento”: Aerovicil

Asoportuaria indicó que son reiterados estos hechos que afectan al sector portuario de la ciudad.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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