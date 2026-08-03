Portuarios de Barranquilla denuncian hurto de lanchas y equipos en el río Magdalena

El sector portuario de Barranquilla denunció que se han registrado varios hurtos de lanchas, equipos y otros bienes esenciales para la operación fluvial y portuaria en el río Magdalena.

A través de un comunicado, Asoportuaria indicó que “estos incidentes representan un riesgo creciente para la vida e integridad de nuestros colaboradores y generan afectaciones directas a la continuidad de las operaciones en el sector, afectando a toda la cadena de valor que dependen del río como corredor estratégico para el desarrollo económico de la ciudad y la región”.

Ante esta situación, pidieron a las autoridades reforzar las capacidades operativas, incluyendo mayor dotación de recursos, más personal y la incorporación de tecnologías modernas de vigilancia y control que permitan garantizar la seguridad.

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Asoportuaria indicó que son reiterados estos hechos que afectan al sector portuario de la ciudad.