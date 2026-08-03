Portuarios de Barranquilla denuncian hurto de lanchas y equipos en el río Magdalena
Asoportuaria pide reforzar las capacidades de las autoridades para extremar las medidas de seguridad.
El sector portuario de Barranquilla denunció que se han registrado varios hurtos de lanchas, equipos y otros bienes esenciales para la operación fluvial y portuaria en el río Magdalena.
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A través de un comunicado, Asoportuaria indicó que “estos incidentes representan un riesgo creciente para la vida e integridad de nuestros colaboradores y generan afectaciones directas a la continuidad de las operaciones en el sector, afectando a toda la cadena de valor que dependen del río como corredor estratégico para el desarrollo económico de la ciudad y la región”.
Ante esta situación, pidieron a las autoridades reforzar las capacidades operativas, incluyendo mayor dotación de recursos, más personal y la incorporación de tecnologías modernas de vigilancia y control que permitan garantizar la seguridad.
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Asoportuaria indicó que son reiterados estos hechos que afectan al sector portuario de la ciudad.