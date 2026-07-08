Este lunes 13 de julio comenzará a regir la nueva ley en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Este jueves 9 de julio se desarrollará una procesión con el cuadro de la Virgen por las principales calles de Chiquinquirá( Descenso de la Virgen de Chiquinquirá, en su altar mayor en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Foto: Caracol Radio. )

Chiquinquirá

A partir de este año, Colombia contará oficialmente con un nuevo día festivo en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de los colombianos, gracias a la entrada en vigencia de la Ley 2578 de 2026, iniciativa impulsada por el exrepresentante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos Hernández.

El dirigente celebró que la norma comience a producir efectos esta semana y explicó que la ley no solo rinde homenaje a la imagen religiosa, sino que también exalta el aporte histórico, cultural y patrimonial que Chiquinquirá ha entregado al país.

“Muy contentos porque ya esta semana empieza a hacer efecto nuestra ley en honor a la Virgencita del Rosario de Chiquinquirá, donde además de honrar a la Virgen, se reconocen todos los aportes religiosos, culturales e históricos que ha hecho Chiquinquirá a nuestra nación“, afirmó Castellanos.

El primer puente festivo

Castellanos Hernández explicó que la celebración nacional continuará realizándose cada 9 de julio, fecha tradicional de la festividad religiosa, mientras que el día de descanso se trasladará al lunes siguiente cuando corresponda, de acuerdo con la denominada Ley Emiliani.

“El 9 de julio se deja oficial la fiesta nacional en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, pero el día de descanso se traslada para el siguiente lunes cuando la fecha no coincida con ese día“, precisó.

De esta manera, el primer puente festivo derivado de esta ley permitirá a miles de colombianos disfrutar de una jornada de descanso y participar en las actividades programadas en la capital religiosa de Boyacá.

El excongresista indicó que este jueves 9 de julio se desarrollará una procesión con el cuadro de la Virgen por las principales calles de Chiquinquirá, además de otras celebraciones religiosas y culturales que se extenderán durante el puente festivo.

Asimismo, resaltó que uno de los propósitos de la iniciativa es fortalecer el turismo religioso y dinamizar la economía regional.

"Aspiramos a que miles de colombianos visiten nuestro departamento de Boyacá y que este puente festivo también contribuya a dinamizar la economía de la región", señaló.

Castellanos manifestó que espera que los colombianos aprovechen la fecha no solo para descansar, sino también para compartir en familia y fortalecer los valores.

"Ojalá la gente adopte este fin de semana como un tiempo de fe, oración y construcción de valores familiares, porque nuestra sociedad necesita fortalecer el núcleo del hogar", expresó.

Finalmente, invitó a los boyacenses y visitantes de todo el país a llegar a Chiquinquirá para participar de las celebraciones y rendir homenaje a la patrona de Colombia.

"Esperamos que muchas personas aprovechen este puente para visitar a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y pedir con mucha devoción por las necesidades de los boyacenses y de todos los colombianos", enfatizó el exrepresentante.