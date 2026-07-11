Mateo García, previo a la pretemporada de Millonarios: “Hay poco para hablar y mucho por demostrar” / Twitter: @MillosFCOficial.

Millonarios continúa afinando detalles para el inicio de la Liga colombiana 2026-II, torneo en el que debutará el próximo 25 de julio frente a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín. Antes del comienzo de la competencia oficial, el equipo dirigido por Fabián Bustos afrontará dos exigentes compromisos amistosos que servirán para evaluar el trabajo realizado durante la pretemporada.

La preparación del conjunto embajador comenzó el pasado 16 de junio con la realización de los exámenes médicos y físicos, luego de un corto periodo de vacaciones. Desde entonces, el cuerpo técnico ha enfocado los entrenamientos en corregir las falencias que presentó el equipo durante el semestre anterior, además de recuperar a varios jugadores que se encontraban lesionados y fortalecer el funcionamiento colectivo.

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El primer reto de esta fase de preparación será en territorio peruano. Millonarios viajará a Lima para enfrentar a Universitario en el Estadio Monumental, en un compromiso programado para este 11 de julio a las 3:30 p.m. (hora de Colombia). El encuentro le permitirá al cuerpo técnico comenzar a darle minutos de competencia a la plantilla y seguir ajustando aspectos tácticos antes del inicio del campeonato.

Tras su regreso a Bogotá, el Embajador continuará con los entrenamientos y disputará un segundo amistoso frente a Colo-Colo de Chile el próximo 18 de julio en el estadio El Campín, partido que hará parte de la celebración por los 80 años de historia del club.

Esto dijeron los jugadores previo al partido vs Universitario

Los jugadores también se refirieron a los objetivos para este nuevo semestre. El defensor Andrés Llinás aseguró que el grupo ha trabajado especialmente en corregir los errores del campeonato anterior.

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Andres Llinas

“Vamos a mostrar todo lo que hemos trabajado tácticamente con el profesor, hemos hecho mucho énfasis en los errores que tuvimos el semestre pasado”.

Mateo García

Por su parte, el volante Mateo García destacó el compromiso del plantel y las ganas de demostrar una mejor versión del equipo.

“El grupo está bien, tenemos poco para hablar y mucho por demostrar, queremos que empiece rápido el torneo para mostrar los resultados que todos queremos”.

Rodrigo Contreras

Finalmente, el delantero Rodrigo Contreras afirmó que el objetivo de Millonarios será competir por el título.

“Tenemos que dejar una mejor impresión, sabemos que nos costó el torneo pasado. Sabemos que tenemos que luchar el torneo hasta el final y buscar ser campeones, este club se lo merece”.

Con dos amistosos de alto nivel y varias semanas de trabajo acumuladas, Millonarios buscará llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga Colombiana 2026-II, donde espera ser uno de los principales protagonistas del campeonato.