¿Lamine Yamal estuvo en Colombia? los detalles que confirmarían su presencia en el país

¿Lamine Yamal estuvo en Colombia? los detalles que confirman su presencia en el país(Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hector Vivas - FIFA

El delantero Lamine Yamal volvió a ser tendencia en redes sociales tras posar junto con la bandera de Colombia semanas después de coronarse como campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este gesto disparó en redes la conversación de si el jugador estaría de vacaciones en el país con amigos y familiares.

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En la imagen subida en las historias de Instagram del astro español se ve posando mientras sujeta y señala la bandera colombiana junto con su primo Mohamed (derecha) y su mejor amigo Souhaib (izquierda), quien sostiene una botella de agua de marca nacional.

La publicación fue subida a redes sociales días despues de que España ganara su segundo campeonato mundial el pasado 19 de julio, en la final frente a la selección Argentina con un gol marcado por Ferrán Torres en el tiempo extra.

Aún no hay presición de dónde fue tomada la fotografia, sin embargo usuarios seguidores de Yamal afirman que fue en Colombia. El futbolista aún disfruta de sus vacaiones antes de incorporarse a los entrenamientos de inicio de temporada con el Barcelona junto con su novia Inés Garcia, que a través de sus historias de Instagram se les puede ver de viaje, pero por temas de seguridad, García no reveló la ubicación.

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Otro detalle de la publicación subida por el delantero español, es que junto con la imagen compartida, Yamal añadió una canción del artista antioqueño Ryan Casto conocida como “Ba Ba Bad Remix”. Por el momento, Lamine Yamal y su novia se les ha visto Saint-Tropez como único destino revelado, según prensa española.

Lamine Yamal y su conexión con Colombia

En su debut en plataformas digitales, Lamine Yamal publicó su primer video de Youtube llamado “Mi house tour”. En este, se le pueder ver utilizando la camiseta visitante de la Seleccíon Colombia con la que participaron en la Copa América 2024, además de portar el número 7, haciendo alusión al delantero Luiz Díaz.

Dicha camiseta también fue utilizada por la Tricolor en el amistoso ante España del 22 de marzo de 2024. Aquel duelo terminó 1-0 para Colombia con gol de Daniel Muñoz y asistencia del guajiro. Yamal integró la convocatoria del conjunto español en ese encuentro, lo que abre la posibilidad de que haya intercambiado la camiseta, aunque esto no fue confirmado por el propio jugador.