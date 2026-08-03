¡Vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich! prográmese con fecha, hora y rival

Bayern Múnich estuvo muy cerca de lograr una nueva temporada histórica, pues quedó eliminado en semifinales de la Champions League y logró los tres títulos locales. Eso sí, quedó para los libros como la campaña más goleadora del club, contando con el tridente de ataque Luis Díaz- Harry Kane-Michael Olise como el mejor de Europa.

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Centrados en el comienzo de una nueva campaña, el objetivo de la institución pasará por lograr todos los títulos posibles. Para eso, el club mantuvo la base y añadió dos nuevos jugadores a la estructura: el lateral izquierdo Nathaniel Brown, procedente del Eintracht Frankfurt, y el volante ofensivo, que incluso se puede desempeñar como delantero centro, Ismael Saibari, que llegó del PSV de Países Bajos.

Vincent Kompany habló de los rumores de salidas

El nombre de Luis Díaz estuvo en el sonajero de los rumores del mercado. Se le vinculó con el Al Hilal de Arabia Saudita, pero el CEO del club alemán, Jan-Christian Dreesen, aseguró que dejar marchar al guajiro sería una “estúpidez”.

Al respecto de esos rumores, Vincent Kompany habló en la primera rueda de prensa en Jeju, Corea del Sur, donde disputarán su primer partido amistoso de la gira. El técnico belga valoró como positivo que se fijara una postura sobre posibles salidas de Lucho, Goretzka o incluso Michael Olise, con quien se relación con el Real Madrid.

“Me parece positivo que el club se comunique con claridad con los jugadores. Cuando yo era futbolista, también habría querido que fuera así. El club ha fijado claramente su postura y estamos todos en la misma línea. Pero lo más importante es tratar a los jugadores con respeto. Por eso, seguimos trabajando con ellos con total normalidad. Cuando se toman decisiones, hay que comunicarlas de forma clara. Hasta que cierre el mercado de fichajes, la postura está definida; después, como en cualquier situación de la vida, habrá que ver qué sucede. Mi trabajo, en cualquier caso, es entrenar al equipo y prepararlo de la mejor manera posible para la temporada“, expresó al respecto.

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Bayern y su primer partido de pretemporada en Asia

El club ya tuvo dos amistosos en suelo alemán sin sus pricipales figuras: ante Wehen Wiesbaden (derrota 2-1) y Rottach-Egern (victoria 15-0). Luis Díaz se unió a la pretemporada el pasado sábado 1 de agosto y ese mismo días, en horas de la noche, el plantel citado viajó a Jeju, isla en Corea del Sur, para su primer amistoso en Asia.

El juego entre Bayern Múnich y Jeju United, de la primera división de Corea del Sur, tendrá lugar este martes 4 de agosto desde las 6:00 a.m. Jeju World Cup Stadium. Este encuentro se podrá seguir por FC Bayern TV PLUS. Posteriormente se enfrentará al Aston Villa.

A continuación los amistosos del Bayern Múnich:

Martes 4 de agosto

- Jeju vs. Bayern Múnich

Jeju World Cup Stadium, Corea del Sur

Hora: 6:00 a.m. (de Colombia)

Viernes 7 de agosto

- Aston Villa vs. Bayern Múnich

Kai Tak Sports Park, Hong Kong

Hora: 12:00 p.m. (de Colombia)

Sábado 15 de agosto

- Bayern Múnich vs. Leipzig

Allianz Arena

Hora: 8:30 a.m. (de Colombia).

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Primeros partidos oficiales del Bayern Múnich

El primer partido oficial del conjunto bávaro será el sábado 22 de agosto contra el Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania, que enfrental ganador de la Copa y al de la Bundesliga. Por su parte, el primer partido por liga será el viernes 28 de agosto contra el Stuttgart desde la 1:30 p.m. hora de Colombia.