¡Continúa moviéndose el mercado de fichajes en Colombia! En medio de la disputa del Mundial 2026, los equipos del rentado local aprovechan para potenciar sus nóminas de cara al segundo semestre de la Liga y la fase final de la Copa Colombia.

Millonarios, por ejemplo, tiene listo a su tercer refuerzo, quien viene a cubrir una posición de extrema urgencia para lo que viene. Es preciso recordar que hasta el momento, los capitalinos presentaron a Francisco Chaverra y Daniel Ruiz.

Millonarios concreta su tercer refuerzo para la temporada 2026

A través de redes sociales, Once Caldas anunció la salida del arquero James Aguirre, quien emprende rumbo a Millonarios en condición de préstamo por un año con opción de compra.

“Los jugadores Esteban Beltrán y James Aguirre continuarán sus carreras deportivas en Jaguares F.C. y Millonarios F.C. respectivamente, ambos mediante la modalidad de préstamo con opción de compra”, anunció el cuadro manizaleño en sus redes sociales.

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Aguirre se suma entonces a un club que por ahora tiene como alternativa al canterano David Rodríguez, dado que Diego Novoa abandonó la institución en los últimos días y se está arreglando el tema contractual de Guillermo de Amores.

Curiosamente, la noticia del arquero de 34 años llega justo dspués de que César Augusto Londoño confirmara que el venezolano Christopher Varela no pudiera cerrar su traspaso al cuadro albiazul por cuestiones netamente personales.

James Aguirre llega entonces al tercer equipo de su carrera depoertiva, luego de Atlético Bucaramanga (en dónde permaneció más de una década) y el ya mencionado Once Caldas. Precisamente con el cuadro albo disputó un total de 99 partidos, recibió 90 goles y dejó su portería invicta en 39 partidos.

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