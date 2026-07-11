Luis Díaz se desahoga en sus redes sociales luego de quedar eliminado en la Copa del Mundo

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 dejó un profundo golpe en el grupo dirigido por Néstor Lorenzo. Uno de los jugadores más afectados fue Luis Díaz, quien permaneció varios días en silencio antes de pronunciarse públicamente sobre la dolorosa despedida de la Tricolor.

Colombia puso fin a su participación el pasado 7 de julio tras caer frente a Suiza en la definición por penales, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos de juego. La derrota significó el final del sueño mundialista para una selección que había ilusionado al país con su rendimiento durante la fase de grupos.

Le puede interesar: Haaland - Kane: Prográmese con Noruega vs Inglaterra en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

Luis Díaz llegó al torneo como la principal figura del combinado nacional y uno de los futbolistas llamados a marcar la diferencia. El extremo guajiro tuvo un estreno brillante al marcar un gol y registrar una asistencia en la victoria sobre Uzbekistán, pero con el paso de los partidos no logró mantener el mismo nivel que acostumbra mostrar tanto en la selección como en su club.

Ante Suiza disputó su quinto partido como titular en la Copa del Mundo. Aunque no tuvo una actuación determinante durante el compromiso, asumió la responsabilidad en el momento de mayor presión al convertir uno de los penales de Colombia en la tanda definitiva, manteniendo con vida a la Tricolor. Sin embargo, el equipo terminó cayendo desde los once metros y quedó eliminado del certamen.

Esto dijo el jugador

Tras varios días alejado de los reflectores y las redes sociales, Díaz reapareció para enviar un mensaje a los aficionados colombianos. El atacante decidió guardar silencio para asimilar la eliminación y posteriormente compartió una reflexión sobre lo vivido durante el Mundial, agradeciendo el respaldo recibido y lamentando no haber podido cumplir el objetivo de seguir avanzando en el torneo.

Le puede interesar: El mensaje de Jaminton Campaz tras recibir insultos y amenazas: “No se justifica el odio”

“Primero que todo, gracias a todos los colombianos que nos acompañaron durante este Mundial.

No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa.

Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros.

Así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante.

Estoy orgulloso de este grupo, de la entrega de cada uno de mis compañeros y del compromiso con el que defendimos esta camiseta en cada partido.

Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar mi primer Mundial y gracias a cada colombiano que nos acompañó en los estadios, en los banderazos y desde cualquier rincón del mundo.

Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera.

Gracias por creer siempre en nosotros".