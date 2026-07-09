¿Repetto se va de Santa Fe?: le abrió la puerta a dirigir la Selección de Uruguay

La Selección de Uruguay atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. La temprana eliminación en la Copa Mundial 2026, sumada al ambiente de tensión que rodeó al equipo durante el torneo, ha puesto en duda la continuidad de Marcelo Bielsa al frente de la Celeste.

Los malos resultados, las críticas por sus métodos de entrenamiento y las diferencias con algunos futbolistas han generado un panorama de incertidumbre sobre el futuro del seleccionado uruguayo.

En medio de ese escenario comenzó a aparecer el nombre de Pablo Repetto como uno de los entrenadores que podría asumir el reto de dirigir a Uruguay en un nuevo proceso. El actual director técnico de Independiente Santa Fe habló con el programa La Mañana del Fútbol y se refirió por primera vez a la posibilidad de ocupar el banquillo de la selección de su país.

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Esto dice el entrenador de Independiente Santa Fe

Aunque dejó claro que no se considera candidato para reemplazar a Bielsa, Repetto aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para asumir un desafío de esa magnitud. “No me siento candidato, pero sí me siento capaz”.

Durante la entrevista, el entrenador uruguayo también analizó el presente del fútbol sudamericano y comentó la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Para Repetto, tanto Colombia como Uruguay cuentan con futbolistas de gran nivel, pero en este tipo de torneos los pequeños detalles terminan marcando la diferencia entre avanzar o quedarse en el camino.

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¿Cuándo dirige otra vez Pablo Repetto con Santa Fe?

Mientras su nombre comienza a sonar como una posible alternativa para la selección uruguaya, Repetto mantiene su atención completamente enfocada en Independiente Santa Fe. El técnico trabaja junto a la dirigencia en la conformación del plantel para el segundo semestre del año, revisando posibles incorporaciones con el objetivo de fortalecer el equipo para la Liga Colombiana 2026-2 y los compromisos internacionales.

Por ahora, el estratega no piensa más allá de su presente en el conjunto Cardenal. Su próximo reto será el amistoso frente a Boyacá Chicó, programado para el 11 de julio en Tenjo, un compromiso que servirá para seguir evaluando el rendimiento de sus jugadores antes del inicio de la competencia oficial.