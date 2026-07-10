Personería pide protección para concejal de Medellín ‘AquinoTicias’ tras intimidaciones en su contra

Medellín, Antioquia

La Personería Distrital de Medellín condenó las intimidaciones y amenazas denunciadas por el concejal de la ciudad, José Luis Marín Mora, conocido como ‘AquinoTicias’, ocurridas durante una sesión del Concejo Distrital. El organismo hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen los hechos y garanticen la seguridad del corporado.

Y es que tal como lo publicó Marín, a través de su cuenta de X, queda evidenciado el suceso en el que un ciudadano se dirigió al concejal durante la sesión con expresiones amenazantes. Incluso, haciendo alusión a la supuesta conformación de estructuras al margen de la ley.

“Instamos a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto porque no puede ser que un señor de estos que en redes sociales amenaza con asesinar a Gustavo Petro y que aquí se presenta a amenazarme directamente pueda ir tranquilamente por la vida cometiendo delitos atacando a quien piensa distinto”, dijo el concejal.

La Personería calificó las conductas como “inadmisibles”, ya que atentan contra la convivencia democrática y ponen en riesgo la vida e integridad de quienes ejercen funciones públicas.

Frente a la gravedad de lo sucedido, la entidad exigió a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes, determinar responsabilidades y adoptar de manera inmediata las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de José Luis Marín Mora.