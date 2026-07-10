Juez ordena cinco días de arresto y multa al presidente de Colpensiones

Antioquia

El Juzgado Promiscuo de Familia del municipio de Marinilla impuso una sanción de cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes contra el presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), Jaime Dussán Calderón, y contra el director de Historia Laboral de la entidad, José Luis Santaella Bermúdez, por no acatar una sentencia de tutela. La medida busca garantizar el respeto al debido proceso y el cumplimiento de las órdenes judiciales en materia de pensiones.

La decisión, firmada por el juez, se fundamenta en la falta de cumplimiento de la orden emitida por el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil-Familia. Según el documento, los funcionarios “no han dado cumplimiento a la sentencia de tutela”, lo que configuró la conducta de “desacato” prevista en el Decreto 2591 de 1991.

Cabe señalar que la sanción es de carácter personal y no podrá ser pagada con recursos de la institución.

En la providencia, el juez destaca que Colpensiones y sus directivos tenían la obligación de cumplir la orden de tutela y que su conducta reiterativa, sin justificación alguna, no dejó más remedio que imponer la sanción. Además, se ordenó comunicar la decisión al Tribunal Superior de Antioquia.