Tres hombres irán a la cárcel por extorsionar a ingeniero en obra de Medellín

Enviados a la cárcel por presuntamente extorsionar a un ingeniero en Medellín. Cortesía: Fiscalía

Medellín, Antioquia

Tres hombres fueron enviados a prisión tras ser sorprendidos cuando intentaban cobrar una extorsión a un ingeniero civil que adelantaba una remodelación en el barrio Santa Mónica de Medellín.

Se trata de Andrés Guillermo Morillo Suárez, Óscar Alfredo Sánchez Chirinos y Víctor Alfonso Algarín Zuleta, quienes quedaron a disposición de un juez de control de garantías luego de una operación de entrega controlada.

Según las autoridades, el pasado 26 de junio los tres individuos se acercaron a la obra donde trabajaba la víctima y se presentaron como miembros de la “vigilancia del sector”. Bajo ese pretexto le solicitaron el número de teléfono para que, supuestamente, un superior se comunicara con él.

Después de eso, el ingeniero comenzó a recibir mensajes de texto en los que le exigían 10 millones de pesos a cambio de “dejarlo trabajar tranquilo” y no atentar contra su vida. Ante la presión, la víctima decidió denunciar los hechos ante la Fiscalía.

Los investigadores organizaron entonces una entrega controlada. La citación fue coordinada en un establecimiento comercial del barrio San Javier para recibir el pago. Allí, cuando recibieron un paquete que simulaba contener 4 millones de pesos, fueron capturados en flagrancia por las autoridades.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) les imputó el delito de tentativa de extorsión agravada. Ninguno de los tres aceptó los cargos.

La investigación indica que los capturados utilizaban la fachada de “vigilancia barrial” para identificar obras en ejecución y generar intimidación, un modus operandi recurrente en algunas zonas de la ciudad. Las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar si forman parte de una estructura criminal más amplia.