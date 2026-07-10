Horóscopo del profesor Salomón HOY 10 de julio de 2026: Tauro y Géminis, cuidado con el estrés

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este viernes 10 de julio, en donde, según las cartas, los signos como Tauro y Géminis deberán estar atentos a no verse envueltos en situaciones que les vayan a generar mucho estrés.

El 10 destaca por ser el número perfecto. Quienes nacen bajo este número son consideradas personas muy exigentes que le gusta la rectitud en su accionar, lo cual les da las bases éticas para lograr las metas que se proponen en su vida. Tengan en cuenta que viene un cambio muy importante con esta luna para ustedes y hay dos casas que se activan, la casa de los viajes y la casa del amor, así que este año habrá un gran movimiento económico y emocional. Su número de la suerte es el 2358.

El profesor Salomón les recomienda escribir en un papel tres deseos grandes y colóquelos dentro de la funda de su almohada. Tras dormir con este papel proceda a quemarlo y bote las cenizas al viento diciendo, “Lo que aquí he pedido pronto se va a realizar”.

Recomendaciones del día

Para hoy, el color es el azul, blanco o negro.

El número, 7031.

La fruta para comer: mandarina.

Finalmente, la luna se encuentra en fase de cuarto menguante, que habla de limpiar, renovar, cambiar y mejorar las cosas antes de comenzar un nuevo ciclo.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Es el momento de nutrir su mente. Lea un libro, haga un curso, busque información, todo centrado en conocer cosas nuevas, pues eso será vital para el éxito que consiga pronto. Por otro lado, hay algo muy interesante con el amor. Muchos arianos están sufriendo de celos, pero no es algo a lo que deban sucumbir. Si hay inseguridades, afróntelas con comunicación y no se deje las cosas guardadas.

Número: 0977

Tauro

La casa de Tauro pronto entrará en un momento de bonanza y prodigio para que sus integrantes cumplan sus sueños. Por lo tanto, piense, desee, decrete, repita y manifieste lo mejor en sus sueños para que se lleven a cabo satisfactoriamente. Solo hay una cosa que debe tener en cuenta: Cuidado con la salud, específicamente el sistema nervioso. No se deje confiar y chequéese y evite poner a su cuerpo en demasiado estrés.

Número: 0344

Géminis

Géminis, calma, no se ponga a pelear ni amargarse la vida porque las cosas no salieron tal y como quiso recientemente. Recuerde que este signo lleva varias bendiciones por los arcanos y nada debe amargarle, pues debe tener en cuenta que hay muchos geminianos con alertas de salud por el exceso de estrés. Evite escalar estas afectaciones o hacer parte de estos malos augurios.

Número: 3330

Cáncer

Cáncer. No se dé por vencido (a) en algunas situaciones de la vida. A veces se demoran las cosas, a veces los objetivos pierden el sentido, pero hay que seguir luchando. Relacionado a esto, algunos cancerianos tendrán la oportunidad de conseguir empleo o mejorar su situación en el trabajo, así que mantengan el ánimo para sortear los obstáculos presentes.

Número: 4377

Leo

Usted, como parte de este signo de alto protagonismo, debe tomar un riesgo. Rompa con el miedo, con la escasez, con la pereza, pues estas cosas han estancado muchos de sus proyectos. Su mente es mucho más poderosa y va a vencer, pero debe subirle el ritmo a su vida. Tenga en cuenta que para muchos leoninos se auguran unas ofertas nuevas de negocios, así que analícelas si le llegan y tome decisiones al respecto.

Número: 8380

Virgo

Virgo, usted es una persona luchadora y eso es una grandísima bendición. Recuerde que nada es gratis en la vida, todo tiene un precio, por lo que la insistencia, la constancia y la fe reafirmarán su carisma y le acercarán a sus objetivos en la vida. Sepa que muy pronto vendrá un saneamiento de deudas y vendrán unas inversiones en donde se pondrán a prueba sus capacidades.

Número: 0344

Libra

El arcano de la justicia está brillando sobre esta casa, lo que significa que se aclararán situaciones que estaban mal y salen papeles a su favor. Asimismo, la carta del sol hará que brille lo que desee proyectar para el futuro, así que puede ser un momento idóneo para que reflexione y sepa administrar los eventos que ocurran próximamente.

Número: 3615

Escorpio

Vamos, Escorpio, póngale fuerza a sus objetivos, que ya casi llega a la meta. Aunque por lo general este signo suele ser atacado, esto no será suficiente para evitar que llegue a sus éxitos por mérito propio. Sepa que a parte económica también estará muy bien, así que esto es solo un pequeño bache para una pronta celebración.

Número: 1587

Sagitario

Hay dos apartados de la vida que se verán fuertemente fortalecidos para ese fin de semana: Habrá algo con vivienda que va a tener buen resultado, sean negocios, renovaciones o incluso visitas. Por el otro lado, viene también algo emocionante en la parte laboral. Los de este signo que quieran conseguir o cambiar trabajo, recibirán una oportunidad, siempre y cuando sean diligentes con estos procesos.

Número: 1888

Capricornio

Hay una bendición para los integrantes de este signo que están pensando en independizarse o emprender, puede ser el momento correcto para dar varios pasos adelante en este objetivo ¡Ánimo! Sin embargo, sea precavido con compartir algún logro. No comente las cosas porque hay personas que le mandarán mala energía en tal caso. Finalmente, cabe añadir que habrá un encuentro con alguien del pasado que va a ser muy agradable y que va a traer gran satisfacción.

Número: 3456

Acuario

¡OJO! Posiblemente algunos acuarianos deben trabajar de más o les llega una oportunidad nueva. Analicen muy bien eso, pero no se angustien, porque si lo asumen y trabajan con esmero verán un resultado fantástico. Por otra parte, algo con el amor también se estará moviendo para este cierre de semana. Si ha tenido algunos inconvenientes con su parte emocional, trate de aclarar, reconciliar, manejar mejor la situación a nivel del amor.

Número: 7670

Piscis

Oídos sordos a los comentarios infundados, Piscis. Se están colocando obstáculos, personas que le dicen que no, que no va a poder realizar nada, pero eso no es verdad. Siga adelante y déjese guiar por la intuición, gran virtud de este signo. Relacionado o no, hay algo en el amor que tiene que sanar. Si hay algunos problemas, rencores, dificultades relacionándose con alguien, sánelo, porque en un futuro puede haber una ruptura irreparable con alguien que valora mucho.

Número: 3721

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