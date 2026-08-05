Disney permitirá crear videos de TikTok con sus personajes de forma oficial

The Walt Disney Company y TikTok anunciaron una alianza que permitirá a creadores de contenido utilizar, de manera oficial, personajes, escenas y otros recursos de cientos de películas y series de Disney para elaborar videos de formato corto. Se trata del primer acuerdo de este tipo entre la plataforma de videos y un gran estudio de entretenimiento.

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Como parte de la iniciativa, una selección de esos contenidos creados por usuarios también estará disponible en Disney+, dentro de una nueva sección llamada Verts, enfocada en videos verticales para dispositivos móviles. Será la primera vez que videos originados en TikTok se distribuyan oficialmente en otra plataforma de streaming.

Los creadores que participen en el programa tendrán acceso a recursos de franquicias como Pixar, Marvel, Star Wars y FX, además de beneficios como mayor visibilidad, acceso a eventos exclusivos y oportunidades de desarrollo profesional, según informaron las compañías.

El programa piloto comenzará en Estados Unidos durante los próximos meses y, posteriormente, se expandirá a otros mercados. Disney y TikTok no revelaron los términos económicos del acuerdo.

La alianza responde al crecimiento del consumo de videos verticales y al impacto que tienen los contenidos creados por los fanáticos en la promoción de películas y series. De acuerdo con datos compartidos por TikTok, sus usuarios publicaron un promedio de 6,5 millones de contenidos diarios relacionados con cine y televisión durante el último año, y cerca de la mitad de los espectadores asegura haber visto una producción tras descubrirla en la plataforma.