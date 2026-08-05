¿Quién era Jimmy Modesto, el dibujo animado interpretado por Alfonso Lizarazo?

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Fernando Ramírez, biógrafo de la televisión, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y recordó a Alfonso Lizarazo, creador y presentador del emblemático programa Sábados Felices.

En medio de la entrevista recordó a uno de los personajes que le daba vida a Sábados Felices: Inspector Ruanini, un famoso personaje creado e interpretado por el comediante Carlos ‘El Mocho’ Sánchez.

“Hacían (Carlos y Alfonso) un programa de una sección de investigación de crímenes, siempre había un muerto, de hecho yo hice 39 veces de muerto, porque a los que ponían siempre se reían”, dijo.

Asimismo, contó detalles de el personaje Jimmy Modesto, el dibujo animado interpretado por Alfonso Lizarazo, destacando que surgió de una discoteca donde él (Alfonso) animó una fiesta y se puso una peluca y dijo ‘Hola, ¿qué tal? Bastial, Bastial’.

“Él despedía Sábados Felices varias veces con ese personaje de Jimmy Modesto, pero eso fue pasajero, tal vez fue más de discoteca que de televisión”, detalló.

En cuanto a su relación con Alfonso, contó que se conocieron gracias a su patrocinio del equipo de fútbol de las primeras escuelitas. “Él me propuso ser su asistente de dirección y llegué a Caracol Televisión”, contó.

“Es una relación muy extensa, muy larga y cuando él tuvo un problema de separación con su esposa, Mario Hernández lo acogió en su casa y fue un apoyo moral muy bueno”, detalló.

Por otro lado, Ramírez se refirió al paso político de Alfonso, señalando que siempre se arrepintió de haber estado en el Senado.

“Alguien se lo propuso, de esos políticos que se meten a la vida de los artistas para conseguir votos, y él dijo, ‘agh pues hagámosle’, pero lamentablemente ahí Caracol suspendió el contrato y a Alfonso le tocó aceptar”, dijo.