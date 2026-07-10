Anthony Hopkins anuncia su álbum debut de música clásica que ha estado componiendo durante 60 años

El actor galés Anthony Hopkins, de 88 años, lanzará el 21 de agosto ‘Life Is a Dream’, un álbum que abarca más de seis décadas de composiciones originales.

Los temas del álbum fueron dirigidos por Gustavo Dudamel e interpretados por la Orquesta Philharmonia

Hopkins toca el piano desde los cuatro años y comenzó a componer música para obras de teatro locales en su adolescencia.

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El primer sencillo del álbum, “Bracken Road”, pertenece a su obra “1947: Suite para piano solo y orquesta”.

Según un comunicado de prensa, la pieza está “inspirada en recuerdos de su infancia en Margam, Gales del Sur. Es un retrato musical nostálgico de las calles, prados, campos y montañas que rodeaban la casa de su familia en la década de 1940”.

“La música fue mi primer deseo, mi primera vocación. He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas y aún hoy vuelvo a ellas”, declaró Hopkins.

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“Mi más profundo agradecimiento y respeto al Maestro Gustavo Dudamel, cuyo arte es parte integral de este viaje musical. Con la elegante precisión de su batuta, transformó cada nota con un significado profundo e imborrable, creando un paisaje sonoro que invita al oyente a sentir e imaginar algo singularmente personal”, concluyó.

Junto a Dudamel y la Philharmonia, el álbum cuenta con la participación del pianista Sergio Tiempo, el violonchelista Gregorio Nieto, el Coro Bach y los Niños Coristas de la Catedral de Winchester.

Fue grabado en el Alexandra Palace de Londres en abril.