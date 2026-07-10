Shakira denuncia la difusión de imágenes falsas suyas generadas con inteligencia artificial

INGLEWOOD, CALIFORNIA - AUGUST 04: Shakira performs onstage during Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Los Angeles at SoFi Stadium on August 04, 2025 in Inglewood, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation) / Kevin Mazur

Shakira denunció este jueves la creación y difusión de imágenes falsas suyas en redes sociales.

“En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado”, afirmó.

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“Muchas se utilizan en publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos”, continuó.

“Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que estamos todos sujetos. Sin embargo, mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes”, aclaró.

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“Afortunadamente, me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial. Estoy tan agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente”, finalizó.

Ese mismo día la artista barranquillera estuvo presente en el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos, en el que los galos ganaron por 2-0 en el Estadio de Boston, asegurando su paso a la semifinal y esperando rival entre España y Bélgica.