En Calarcá, Quindío hay disminución del 30% del caudal en ríos y quebradas por temporada seca

Armenia

En el municipio de Calarcá, el segundo más importantes del Quindío ya reportan una disminución del 30% en el caudal de los ríos que abastecen el sistema de acueducto debido a la temporada seca y la reducción de las lluvias.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Hernán Darío Gutiérrez gerente de Empresas Públicas de Calarcá, EMCA que ha hecho un llamado a la comunidad para usar racionalmente el agua teniendo en cuenta que ya comenzó a sentirse los efectos de la temporada seca, a la disminución de las lluvias y por consiguiente la reducción de los caudales de ríos y quebradas

Y explicó “hoy tenemos un suministro normal del agua en todo el municipio en condiciones de calidad y continuidad. Entonces, dar la tranquilidad de que estamos garantizando todo el suministro de agua trabajando de la mano con nuestro personal operativo y con nuestro laboratorio ambiental para garantizar este suministro de agua.

Sin embargo, la situación que se viene presentando es que hace más o menos unas tres semanas vemos una disminución de lluvias o no ha llovido nada hacia las partes altas de nuestras fuentes de abastecimiento, de las cuencas, de las cuatro fuentes de abastecimiento que tenemos que son Naranjal, San Rafael, Salado y Santo Domingo y que ya hace algunas semanas nos ha tocado como responsabilidad ambiental y para garantizar el caudal ecológico de la fuente Naranjal sacar esta fuente para el abastecimiento del municipio.

Entonces, de las cuatro fuentes ya solo contamos con tres y vemos que se viene presentando una disminución, un porcentaje, más o menos de un 30% de disminución en la fuente San Rafael y que garantizamos la demanda con nuestro río principal que es Santo Domingo y Salado.

Llamada gerente de EMCA

Nosotros ya estamos planteando unas mesas de trabajo con secretaría de gobierno y con policía en donde podamos sacar unos decretos, unas resoluciones en donde podamos llegar a sancionar a aquellas personas que no están cuidando el agua. De todas formas, a nivel nacional, no hay todavía un decreto de restricción, pero estamos trabajando desde en prevención.

De esta forma le puedo contar que el día de hoy que me trasladaba de mi casa al a la oficina, podía haber gente lavando las fachadas de sus viviendas, de sus locales comerciales desperdiciando agua. Entonces, el llamado es a que de forma preventiva empecemos a trabajar. Sabemos que el fenómeno del niño está iniciando, pero no sabemos cuándo va a terminar.

Entonces, para evitar futuras suspensiones del servicio o sectorizaciones del servicio del suministro de agua, pues la idea es que empecemos vamos a cuidar el agua y empecemos a hacer un uso adecuado.

Se ha aumentado el consumo de agua en Calarcá

El gerente de EMCA agregó “veníamos revisando en las mesas técnicas que hemos hecho, hemos pasado de inicio de año de caudales de suministro de entrada a planta de 120 130 Litros por segundo a caudales de 140 o 150. Entonces, vemos que hay una elevada demanda de agua lo que ha generado ingresar un mayor caudal a la planta para para poder suministrar esta demanda.

Sé que estamos ya en una temporada de calor donde todos nos impacta, todos nos golpea el calor, pero queremos invitar a hacer ese cuidado del medio ambiente. Ese es el impacto que hemos tenido técnico y operativamente en el ingreso de agua a la planta de tratamiento, pero que hasta ahora eh los ríos o las fuentes hídricos que tenemos nos lo pueden suministrar.

Queremos es prevenir esto a futuro y que nuestros ríos y fuentes hídricos las podamos cuidar, hay un tema de empresas públicas de responsabilidad ambiental, empresarial y de mi parte como gerente es el direccionamiento a que todos cuidemos el agua tanto internamente en la empresa como en el municipio.

Jornadas de educación

Durante el primer semestre de 2026, EMCA realizó 28 jornadas de sensibilización en sectores urbanos, rurales e instituciones educativas, beneficiando a 710 personas con información sobre el ahorro del agua, el cuidado de las redes de alcantarillado, la adecuada gestión de residuos y las medidas preventivas ante la temporada de altas temperaturas.

En los sectores residencial y comercial se llevaron a cabo 13 jornadas, impactando a 233 ciudadanos en barrios como Villa Astrid, Villa Tatiana, Berlín, Simón Bolívar, Portal de Balcones, Margarita Hormaza, Giraldo, Versalles, Cinco Esquinas y el corregimiento de Barcelona, además de la Plaza de Mercado. Estas actividades promovieron prácticas para reducir el consumo de agua potable, evitar el desperdicio y prevenir la contaminación de las fuentes hídricas mediante el adecuado manejo de residuos y aceites usados.

La estrategia también llegó a la comunidad educativa con 15 jornadas de sensibilización que beneficiaron a 477 estudiantes, docentes y directivos de instituciones como el Instituto Calarcá, John F. Kennedy, Jorge Robledo, Antonio Nariño, General Santander, Tecnológico, Policarpa Salavarrieta, San José y sedes rurales del municipio.

Como complemento a las acciones pedagógicas, EMCA mantiene un monitoreo hidrológico mensual en las bocatomas de las fuentes abastecedoras del sistema de acueducto, permitiendo verificar el cumplimiento del caudal concesionado por la autoridad ambiental y detectar oportunamente disminuciones en la oferta hídrica.