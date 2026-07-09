Una empresa de chocolates en el Quindío fue galardonada por su calidad a nivel internacional

Armenia

Estamos hablando de la empresa quindiana Terra Dulce que con su barra de chocolate oscuro al 70% cacao, con nibs que son las semillas tostadas y panela orgánica obtuvieron la medalla de plata en la sexta edición del concurso internacional de chocolates elaborados al origen en París.

Precisamente en diálogo con Caracol Radio Paola Andrea Cardona propietaria y gerente de la fábrica de chocolates artesanal ubicada en Armenia, reconoció la importancia del proceso puesto que es la tercera vez que participan en el concurso y han sido premiados en las tres oportunidades.

“Esta semana nos comunicaron que fuimos ganadores de medalla plata en el concurso chocolatería de origen en París, dado por la AVPA, que es la agencia de valorización de los productos agrícolas. Ellos están ubicados en París y tienen un panel de catadores para hacer diferentes tipos de concursos", mencionó.

Agregó: “Ellos hacen una convocatoria abierta, se envían las muestras a París y ese panel de catación, que son más de 15 jurados internacionales, chefs, reposteros y especializados en productos gourmet, hacen la evaluación y de ahí salen los resultados. Nos ganamos esa medalla de plata, es una medalla de plata para nuestra barra del 70% cacao con nibs de cacao. Entonces, es una barra que tiene el chocolate, la textura cremosa, sedosa del chocolate y un poco de crocancia porque tiene los trocitos de los nibs de cacao, que son las semillas de cacao tostadas".

Señaló que la primera vez lograron la medalla Gourmet y en la segunda ocasión la medalla de bronce por lo que apuntan a obtener la de oro ya que con la constancia y disciplina con la que trabajan es muy factible que así sea.

Agradeció a don Gustavo que cultiva el cacao en la Finca La Kirika del municipio de Quimbaya ya que considera el trabajo es articulado donde el productor es clave para establecer la calidad del producto lo que permite que como empresaria pueda generar los procesos rigurosos para obtener este tipo de reconocimientos a nivel internacional.

Sobre el concurso para obtener esta medalla de plata, destacó que resaltan los productos gourmet cultivados en el origen y en esta nueva edición participaron más de 50 países ubicados en la región tropical donde se puede cultivar el cacao y fueron más de 200 marcas de chocolate a nivel mundial donde se destaca la empresa quindiana.

“Entonces, ellos resaltan los productos gourmet cultivados en el origen y tienen concursos de café, de tés, de aceites y de chocolates. Este año, en el 2026, es la sexta edición del concurso de chocolatería de origen, en donde participan más de 50 países que estamos en la región tropical, donde es posible cultivar cacao. Más de 220 marcas de chocolate a nivel mundial que participamos", manifestó.

Resaltó que son más de 100 personas relacionadas con la cadena del cacao y más de 600 hectáreas que ya se están produciendo en el departamento.