Armenia gana el Reto Nacional por la Educación y se consolida como referente en innovación educativa

Durante la ceremonia oficial del ‘Reto Nacional por la Educación’ impulsado por Colombia Líder reconoció que la capital del Quindío recibió el premio en la categoría “Ciudades capitales con población menor a 500.000 habitantes”, destacándose entre 350 postulaciones de alcaldías y gobernaciones en todo el país.

“Estamos honrando la confianza de las familias y reafirmando que Armenia está para grandes cosas. Seguiremos trabajando sin descanso por una educación con calidad, equidad y sentido territorial”, dijo el alcalde de Armenia, James Padilla, al recibir el premio.

La educación digital, inclusión y calidad fueron las claves del reconocimiento

El comité evaluador destacó que Armenia en los últimos años ha invertido más de 123 mil millones en fortalecer su sistema educativo. Entre los logros mencionados se encuentran:

• Digitalización de las aulas públicas: Desde el nivel inicial hasta grado 11.

• Mejoría sostenida en las Pruebas Saber: Armenia como la segunda ciudad capital con mejores resultados.

• Red institucional de orientadores.

• Articulación con universidades y el Sena.

• Programa de educación inclusiva.

• Más de 2.000 becas entregadas en la última década a estudiantes destacados por su promedio académico, resultados Saber, cultura y deporte.

Finalmente, los organizadores resaltaron que Armenia sobresalió por promover un modelo educativo con tecnología, inclusión, cultura, deporte y bienestar estudiantil, convirtiéndose en un ejemplo de liderazgo e innovación para el país.