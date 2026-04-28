Sopa La Más Quindiana, gana el concurso Quindío, Café y Sabor con el premió al mejor plato fuerte

Armenia

En el Parque de la Vida en Armenia se llevó a cabo la premiación del concurso gastronómico “Quindío, Café y Sabor”: Sabores que nos conectan”, donde reconocieron el talento y la creatividad de los participantes en distintas categorías.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, y el director de Acodrés Quindío, Camilo Carmona, entregaron la premiación:

En Plato Fuerte Típico, el primer lugar fue para “Sopa la más quindiana” del restaurante Todo Chuletas. Segundo lugar “Sancocho trifásico” de La Feria del Plátano.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Luis Fernando Parra, gerente de Todo Chuletas que explicó “muy emocionado, la verdad de poner en valor la cocina quindiana, un trabajo de investigación desarrollado desde el municipio de Génova, desarrollando la receta con una portadora de saberes como Mélida que la quiero mucho, llevar este plato, servirlo bien presentado como un plato fuerte y decir que es un plato que se puede servir en cualquier sitio quindiano.

Yo quiero compartir esta receta, yo quiero que la gente se apropie de esta receta porque se llama la sopa más quindiana. Eso es lo que yo quiero, quiero que sea el departamento, quiero que sea de las casas. Es fácil de hacer, pero es rescatar lo nuestro, la cocina local, que es por lo cual Todo Chuletas trabaja.

Mondongo de Pata, Sopa La Más Quindiana

El plato está básicamente en proteína, la pata de res procesada, trae choricitos, si nosotros mismos lo hacemos, unos chorizos artesanales y carne de cerdo, son las proteínas. Y tenemos la mazorca, la yuca y tenemos la arracacha, como carbohidratos, un proceso de cocción lenta de slow food de kilómetro cero, que es lo que hacemos en Todo Chuletas.

Foto: Cortesía Luis Fernando Parra Ampliar Foto: Cortesía Luis Fernando Parra Cerrar

¿Qué presentación tuvo aquí?

Hicimos una presentación ante los jurados, primero con una historia, un storytelling que hay que enrollarle al plato, contar por qué consideramos que sea un plato que amerita ser un producto ganador y segundo la forma como la presentamos fue en una mesa en una losa de peltre, en la losa en que se servía anteriormente, con tiempos como debe de ser y servida, hermano, de una manera tradicional porque al final de todo esto no se trata de la mejor vajilla ni de la mejor, sino del sabor y de verdad que haya detrás de esa historia, de ese plato una historia que valga la pena contar.

Apoyar a los productores locales

Luis Fernando Parra, Todo Chuletas: que vale la pena que la cocina local y tradicional vale la pena, que el ingrediente local hay que sacarlo, que el productor hay que sacarlo y que, desde allí, desde allí podemos hacer muchas cosas en nuestra cocina. Yo digo nuevamente, solamente nos falta creérnoslo. Tenemos producto, tenemos productor, tenemos campo. Aquí en el Quindío, de verdad, solamente nos falta creérnoslo.

¿Cómo descubrió esta receta?

Luis Fernando Parra, Todo Chuletas: El plato lo descubrí buscando, investigando, precisamente investigando. Comencé a encontrar unos libros, me encontré un libro que se llama Color y Sabor por los Caminos del Quindío, desarrollado aquí hace 25 años y desde allí comencé a buscar recetas.

Y a la descripción que hace el señor John Vélez de ese plato es aquí les presento la sopa más quindiana de todas las sopas, eso me llamó mucho la atención y comencé a investigar y a preguntar y a saber hasta lograr nuestra receta y hasta lograr estandarizar un producto que vale la pena decir es Quindío, que es local y que en verdad vuelvo y te repito yo quisiera que se hiciera en todas las casas quindianas.

Otros ganadores

En Plato Fuerte Innovación, el primer puesto fue para Bumi Yerbatería con “Jardín de especias” y el segundo para Simón Simón Campestre con “Sudado de mariscos”.

En Sabores Urbanos, el primer lugar lo obtuvo Tierra de Fuego con la hamburguesa pork belly, mientras que el segundo fue para Che Pibe con empanada de bondiola.

Foto: Cortesía Quindío Café y Sabor Ampliar Foto: Cortesía Quindío Café y Sabor Cerrar

En Amasijos (harina de yuca), el primer puesto fue para Arepana Filandia y el segundo para Morshis Cook.

En Postres, el primer lugar fue para Garden con “Raíces dulces”.

En Bebidas de Café, en la categoría tradicional, el primer puesto fue para Tierra Adentro Café Express y el segundo para Coqui Taíno.

Bebidas de Autor, el primer lugar fue para Encuentros Café y el segundo para Tierra Adentro Café Express.