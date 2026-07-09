Culmina convenio con Fontur para recinto gastronómico en Montenegro, Quindío

Armenia

El alcalde del municipio de Montenegro, Gustavo Pava destacó que no irá más con el Fondo Nacional de Turismo – Fontur para el proyecto del recinto gastronómico y no esperará para otro proyecto puesto que no ha funcionado como se había planteado desde un principio.

Fue tajante al decir que todo es una mentira puesto que el dispuesto en el municipio de Pijao no está en funcionamiento y el de Salento no dio el resultado que se esperaba por lo que tomó la decisión de invitar a la central mayorista de Mercar para recuperar el espacio.

“No voy más con Fontur. Se acaba el tema de Fontur. No espero para hacer centro experiencial ni artesanal ni gastronómico. ¿Sabe por qué? Eso es una mentira. Si usted va y revisa el de Pijao está cerrado. Y si revisan el de Salento nunca funcionó. ¿Qué hice yo hace el mes pasado? Le mandé una carta a Mercar", mencionó.

Afirmó que avanzarán con la central mayorista Mercar para establecer estudios y diseños con el objetivo de que el espacio sea una galería para fomentar la cultura alrededor de la dinámica económica a raíz de los popular.

“Hagamos una alianza público-privada y camine hagamos la galería de Montenegro y montamos una sucursal de Mercar en Montenegro. Eso es lo que estoy haciendo. Mercar dijo que sí. Vamos a avanzar con Mercar. Vamos a dejar estudios y diseños en los próximos días. Espero darle la buena noticia a Montenegro que a final de año pueda estar contratando la galería", dijo.

Añadió: “Y yo creo que cada uno tiene responsabilidades. Los alcaldes anteriores tienen que ir a a pagar sus consecuencias de lo que planearon mal y lo que hicieron mal hecho. Que se entiendan con la Procuraduría y la Fiscalía. Yo sigo haciendo mi proceso que es la cultura de nosotros, la galería, donde usted come un sancocho, donde usted compra la papa y se la venden barata, donde usted va y compra su tomate, donde usted vuelve y reactiva lo que somos nosotros, campesinos".

Recordemos que la inversión inicial fue de más de 2 mil millones de pesos y fue contratado en el año 2021 con una participación del gobierno departamental y las alcaldías, pero el ejecutor fue Fontur.