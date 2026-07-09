Tabla de máximos goleadores del Mundial 2026: Kylian Mbappé anota contra Marruecos y empata a Messi

Se sigue moviendo la tabla de goleadores del Mundial 2026. En el primer partido de los cuartos de final entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé no desaprovechó la oportunidad y anotó uno de los tantos del partido, que terminaron dándole la clasificación a las semifinales, dejando atrás a la selección Marroquí.

Mbappé fue el encargado de abrir el marcador en el Gillette Stadium de la ciudad de Boston. El delantero del Real Madrid recibió un pase de Desiré Doué y remató directamente al arco, y puso la pelota en un ángulo imposible para el arquero Bounou, que fue protagonista de todo el encuentro.

Con esta anotación, el francés buscará quedarse nuevamente con el Botín de Oro, tal como ocurrió en Qatar 2022, cuando anotó ocho goles en siete partidos, los mismos que suma en esta edición. Igualmente, tras esta anotación, el jugador se ubica segundo en el ranking de goleadores históricos del Mundial, con 20 goles, superado únicamente por Messi, que suma 21.

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Así va la lucha por ser el goleador del Mundial 2026

En la punta de la tabla se encuentra Mbappé, que alcanzó los ocho goles, los mismos que en el mundial anterior, y con un juego pendiente por las semifinales, donde podría seguir ampliando su cuenta personal.

El francés está empatado con Lionel Messi, pero ocupa la primera posición porque acumula tres asistencias, mientras que el argentino solo ha registrado una asistencia.

Los sigue muy de cerca el noruego Erling Haaland, con siete anotaciones, y quien disputará los cuartos de final contra la selección de Inglaterra, donde se enfrentará al cuarto goleador del torneo, Harry Kane, que suma seis goles.

Cerrando el top cinco se encuentra el actual Balón de Oro. En el juego contra Marruecos, Dembélé también anotó y llegó a cinco tantos en la tabla de goleadores.

Dentro del top 10, hay tres jugadores que no pueden seguir sumando, pues sus selecciones ya fueron eliminadas. Se trata de Ismaïla Sarr de Senegal, Julian Quiñones de México y el brasileño Vínicius Júnior.

Máximos goleadores del Mundial 2026 - Getty Images Ampliar Máximos goleadores del Mundial 2026 - Getty Images Cerrar

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Nuevo récord de Mbappé

Luego de su tanto frente a Marruecos, The Guinness World Records publicó que el jugador se convierte en el jugador con el mayor número de goles anotados en rondas eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA, con 12 goles.