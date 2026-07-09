¿A Argentina y a Messi los favorecen en el Mundial 2026? Mario Kempes, exfutbolista responde

Mario Kempes es una de las mayores leyendas del fútbol argentino. Delantero apodado “El Matador”, fue la gran figura de la selección que conquistó la Copa Mundial de 1978, donde terminó como máximo goleador con seis tantos y marcó dos goles en la final ante Países Bajos.

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La selección de su país, Argentina, avanza tras una remontada épica contra Egipto y enfrenta en cuartos de final a Suiza, que eliminó a Colombia del Mundial 2026, Argentina sigue firme en su camino hacia el bicampeonato mundial y ya está instalada en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras protagonizar una de las remontadas más emocionantes del torneo. La Albiceleste, vigente campeona del mundo logró revertir una desventaja de dos goles ante Egipto para imponerse 3-2 en los octavos de final, confirmando su carácter competitivo y manteniendo vivo el sueño de conquistar un nuevo título.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará ahora a Suiza el próximo 11 de julio en Kansas City, en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del certamen. Los europeos llegan motivados tras eliminar a Colombia en una dramática tanda de penales, consiguiendo así su mejor actuación mundialista en más de siete décadas y rompiendo la barrera de los octavos de final que los había acompañado durante buena parte de este siglo.

El exfutbolista habló en 6AM W de Caracol Radio, con el equipo de periodistas deportivos, sobre el balance del Mundial 2026 y cómo ve a las selecciones de Colombia y Argentina.

Colombia en el Mundial:

Sobre la definición de los penaltis luego de los alargues en los partidos, el exfutbolista indicó que “el que no sabe patear penales, le tiene que pegar fuerte y apuntar a la cabeza del arquero. El arquero siempre se mueve. Y creo que ahí no va a fallar nunca. Ahora, si uno es un habilidoso que le sabe poner ahí a la orillita”.

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Los jugadores colombianos:

“Yo creo que Colombia tiene goleadores lo que pasa es que a la hora de la verdad hay muchos jugadores que en sus equipos no tienen problema para hacer goles y a lo mejor le llegan a la selección a la Argentina también le pasa yo no sabría explicarle por qué esos grandes jugadores que tienen mucha participación en sus clubes europeos, al momento de ponerse la camiseta del país, les falta el cinco para el peso”.

Argentina Vs Suiza:

El exfutbolista dijo que en este partido la Selección de Suiza intentará ni darle posibilidades a Argentina de jugar, hacer los 120 minutos será muy difícil y va a costar mucho, “no creo que salga a jugarle de tú a tú a Argentina”.

¿Están favoreciendo a la Selección de Argentina y a Messi?

Ante esta afirmación que ha surgido en las redes sociales, el exfutbolista dijo: “Argentina creo que tiene suficiente potencia futbolística para sacar las partidas adelante, habiendo tanto Var, tantas cámaras que transmiten los partidos, es muy difícil, es muy difícil que te regalen penales, que te regalen un partido. Está el mundo entero viéndolo, para mí es tan difícil regalar un campeonato del mundo que no lo creería ni loco”, puntualizó.

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