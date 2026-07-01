Empresarios de Hecho en Risaralda llevarán el talento del departamento a una feria en Miami

Risaralda

La Gobernación de Risaralda entregó tiquetes aéreos, viáticos, seguros médicos y espacios de exhibición a los empresarios y gestores culturales que representarán al departamento en Expo 100% Colombia – Hecho en Risaralda 2026, feria que se realizará los próximos 18 y 19 de julio en Miami, Estados Unidos.

Durante el acto de entrega, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Juan Carlos Toro Castellanos, destacó que esta estrategia se ha consolidado como una herramienta para impulsar el crecimiento de los emprendimientos risaraldenses y abrirles puertas en mercados internacionales. Además, recordó que la marca Hecho en Risaralda ya ha participado en escenarios comerciales de países como Francia, Grecia, España y Emiratos Árabes Unidos, posicionando los productos del departamento en el exterior.

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Los apoyos entregados permitirán que los empresarios concentren sus esfuerzos en generar oportunidades comerciales durante la feria. Entre los beneficiarios se encuentra una empresa de alimentos precocidos que viajará con productos elaborados a partir del plátano risaraldense, como alimentos de panificación libres de gluten y batidos funcionales, con la expectativa de concretar nuevos negocios y fortalecer las exportaciones del departamento.

“Es muy importante que la marca Hecho en Risaralda esté representada en medio de uno de los eventos más importantes y más visitados y vistos del mundo como lo es un mundial. Yo sé que allí vamos a tener la oportunidad de que muchas personas de diferentes partes conozcan la marca Hecho en Risaralda” expresó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Juan Carlos Toro.

El objetivo es seguir fortaleciendo la presencia de los productos risaraldenses en el mercado norteamericano y ampliar las oportunidades de internacionalización para las empresas de la región.

Con esta nueva misión comercial, la Gobernación de Risaralda reafirma su apuesta por el fortalecimiento empresarial y la apertura de nuevos mercados, consolidando a Hecho en Risaralda como una estrategia que impulsa la competitividad, promueve el talento regional y lleva el nombre del departamento a escenarios internacionales.