Capturan a dos personas por desapariciones forzadas, torturas y homicidios en Risaralda

Pereira

En desarrollo de la Operación Enigma, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a dos personas señaladas de integrar una estructura vinculada a casos de desapariciones forzadas, homicidios y actos de tortura ocurridos entre 2025 y 2026.

Los capturados son conocidos con los alias de ‘Johana’ y ‘Colas’, y según las investigaciones, ambos habrían desempeñado un papel determinante dentro de una organización dedicada a cometer homicidios selectivos y desaparecer a sus víctimas para ocultar cualquier rastro de los crímenes.

Uno de los hallazgos más relevantes dentro de esta investigación fue la ubicación de una fosa común en zona rural de Dosquebradas, lugar que, de acuerdo con las autoridades, habría sido utilizado para ocultar los cuerpos de varias personas desaparecidas. Este descubrimiento permitió fortalecer las líneas investigativas y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

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Según confirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, este proceso busca esclarecer al menos 15 casos de desaparición forzada, identificar a otros presuntos responsables y establecer posibles conexiones de esta organización con estructuras criminales que operarían dentro y fuera del país.

“Una operación sin precedentes donde llegamos a la red criminal vinculada a Cordillera que participó en las desapariciones, torturas y homicidios entre 2025 y 2026. Entre ellos está alias ‘Johana’, un hombre que se hacía pasar por mujer a través de sus comunicaciones para evitar su captura. Estas dos personas ‘Johana’ y ‘Colas’ estarían vinculadas con los casos de desaparición forzada y desmembramientos”, explicó el coronel Ochoa.

Las capturas fueron posibles tras varios meses de trabajo conjunto entre el Bloque de Búsqueda, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, el GAULA Militar, unidades de inteligencia y de investigación criminal de la Policía Nacional. Durante los allanamientos realizados en Pereira y Dosquebradas también fueron incautados un arma de fuego y seis teléfonos celulares que ahora hacen parte del material probatorio.

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Las autoridades aseguraron que las investigaciones continuarán con el propósito de ubicar a más implicados, establecer el paradero de otras víctimas desaparecidas y avanzar en el desmantelamiento de las redes criminales responsables de algunos de los hechos de violencia más graves registrados recientemente en Pereira y Dosquebradas.