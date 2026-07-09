Comfamiliar Risaralda apuesta por el cine con la creación de una Unidad de Desarrollo Audiovisual

Pereira

Con el propósito de fortalecer la industria audiovisual y abrir nuevas oportunidades para los creadores del departamento, Comfamiliar Risaralda anunció la creación de su Unidad de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual, un proyecto que busca consolidar al departamento como un referente cultural.

La iniciativa estará enfocada en acompañar a realizadores, productores y nuevos talentos mediante procesos de formación, asesoría y desarrollo de proyectos, promoviendo la creación de obras que resalten las historias, la memoria y la riqueza cultural de Risaralda.

Como parte de la agenda prevista para su primer año de funcionamiento, entre 2026 y 2027, la Unidad liderará la producción de un documental conmemorativo sobre los 70 años de Comfamiliar Risaralda, además de poner en marcha el Primer Festival de Cine Documental del Eje Cafetero, un espacio que reunirá a realizadores, productores y amantes del séptimo arte para promover el intercambio de experiencias y la exhibición de producciones nacionales y regionales. Lucas Arbeláez, director administrativo de Comfamiliar Risaralda.

“Anunciar el lanzamiento de la unidad en la cual se lleva trabajando más de seis meses, buscando eso, que la gente sueñe con actuar, que la gente sueñe con producir, que al que le guste ser camarógrafo, pues que sea camarógrafo, el que quiera ser maquillador, pues que sea maquillador, y le estamos demostrando a Risaralda que un teatro no es un encarte, que un teatro es tremendo nodo de desarrollo, tremenda ventana de oportunidades, le estamos demostrando a la gente que a veces lo que parece un problema es tremenda solución”, afirmó Arbeláez.

La estrategia también contempla programas de formación para nuevos creadores, acciones para fortalecer la circulación de obras audiovisuales y el desarrollo de iniciativas que impulsen el crecimiento del sector cinematográfico en el departamento.

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Con esta apuesta, Comfamiliar Risaralda busca consolidar el cine y la producción audiovisual como herramientas para preservar la memoria, contar las historias del territorio y generar nuevas oportunidades para el desarrollo cultural y creativo de la región.