Familia de Juan Guillermo Monsalve no comparecerá a Fiscalía por proceso contra Álvaro Uribe

Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda, padre y hermano de Juan Guillermo Monsalve, anunciaron que no volverán a atender las citaciones de la Fiscalía dentro de la investigación por las masacres de La Granja y El Aro, así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

En ese expediente es indagado el expresidente Álvaro Uribe Vélez y, según la defensa de los familiares de Monsalve, la decisión ya fue comunicada formalmente a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia mediante un memorial radicado esta semana.

El pronunciamiento fue divulgado por el abogado Sergio Luis Clavijo Rangel, quien recordó que sus representados ya comparecieron ante la administración de justicia cuando rindieron testimonio en el proceso penal seguido contra el exmandatario por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Ahora, tras ser nuevamente convocados para declarar dentro de este nuevo expediente, decidieron “de manera libre, consciente, voluntaria e informada, no comparecer a rendir nueva declaración”.

La defensa explica que esa decisión responde, principalmente, a razones de seguridad. En el comunicado sostiene que existe una “falta de garantías en su seguridad, integridad personal, buen nombre, dignidad y tranquilidad familiar”.

situación que, según afirma, se produjo luego de que ambos declararan en el anterior proceso judicial. Por esa razón consideran que volver a asistir a una diligencia podría exponerlos nuevamente.

Para la defensa, además, el deber de colaboración con la justicia ya fue cumplido. En el comunicado se afirma que “mis representados ya cumplieron plenamente con su deber ciudadano de colaboración con la justicia” y que “no poseen información adicional que aportar”, al considerar que todo lo que conocían sobre Álvaro Uribe Vélez ya fue expuesto durante el proceso por manipulación de testigos.

El abogado insiste en que la decisión “no constituye acto de desobediencia ni pretende obstaculizar la administración de justicia”. Por el contrario, sostiene que corresponde al ejercicio de los derechos constitucionales de sus representados y concluye con un llamado a las autoridades judiciales para que se respeten sus garantías, se evite cualquier forma de estigmatización o presión y se preserve la presunción de inocencia de los investigados mientras avanza el proceso.