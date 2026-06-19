“Ni mi indagatoria alcanzará a tapar los 23.613 jóvenes asesinados en su gobierno”: Uribe a Petro

El expresidente le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. / Foto: Suministrada

El expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió que la Fiscalía General de la Nación no le está brindando garantías en el proceso en su contra por las masacres de El Aro, La Granja, el crimen de Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas.

Según el exmandatario, el ente acusador lo llamó a indagatoria “sin practicar todas las pruebas pedidas y decretadas, y sin decretar otras”.

“A una fiscal comisionada para practicar pruebas le ampliaron el plazo aún no cumplido”, señaló.

En otro trino publicado en su cuenta de X, Uribe les envió un fuerte mensaje al presidente Gustavo Petro y al candidato presidencial Iván Cepeda.

Previamente, el jefe de Estado invitó a Uribe a presentarse ante la Jurisdicción Especial para La Paz para “aportar a la verdad y al futuro de Colombia”.

“Petro y Cepeda, ni mi indagatoria alcanzará a tapar esto: 23613 jóvenes asesinados en su gobierno, desde el 2022 hasta abril de 2026 (Medicina Legal)”, escribió.

Entretanto, el candidato presidencial Iván Cepeda confirmó que ya fue notificado del auto de apertura de la investigación formal contra el expresidente.

Además, en su calidad de actor popular, dijo que este llamado “constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas y la sociedad puedan obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a estos graves hechos”.