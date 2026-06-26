Voluntarios de la Cruz Roja Quindío expertos en búsqueda y rescate rumbo a Venezuela

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Armenia

15 voluntarios con especialidad en búsqueda y rescate urbano de la Cruz Roja Seccional Quindío viajarán a la zona del desastre por los dos terremotos en Venezuela como parte de la colaboración hacia el país hermano.

El Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano Nivel Liviano USAR COL 17 se desplaza hacia Venezuela para llevar a cabo intervenciones en rescate en estructuras colapsadas y otras áreas donde nuestra institución será la mano amiga que brinda ayuda a quienes más lo necesitan.

Este equipo está conformado por 15 rescatistas llenos de vocación, conocimiento y un profundo compromiso humano, preparados para apoyar esta valiosa labor.

Cristhian David Martínez Giraldo, Referente comunicación e imagen y líder de voluntariado de la Cruz Roja Colombiana sección Quindío explicó “la Cruz Roja Colombiana sección Quindío envió 15 de sus voluntarios con especialidad USAR que es búsqueda y rescate urbano nivel liviano en nuestro grupo acreditado que es el y usar call 17, quien se va a movilizar como lo dije al principio 15 voluntarios en las diferentes especialidades, no solo en equipos de intervención, sino también en salud y eh restablecimiento de vínculos familiares.

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Y agregó “Es una línea que también estamos manejando allí en la zona de la situación de emergencia que se originó en el vecino país de Venezuela. Siguiendo instrucciones de nuestra sociedad nacional desde la Cruz Roja colombiana, nosotros como seccional nos articulamos para poder ir en ayuda de muchas de las personas que hoy por hoy requieren allí este estas intervenciones.

“Vamos en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, ya pues con un equipo interdisciplinario desde nuestras directivas, líderes de área, obviamente voluntario y colaboradores. Que se hacen las sesiones para que nuestro grupo pueda salir hacia el hermano país de Venezuela y obviamente allí realizar todo lo pertinente pues obviamente poniéndose a disposición en la sociedad hermana Cruz Roja venezolana.

Adicional a esto, pues hay una campaña a nivel nacional para las personas que se preguntan si tienen a dónde llevar las ayudas. Por ahora no estamos realizando acopio. Pero como Cruz Roja Cruz Roja Colombiana tenemos la campaña contigo Venezuela. La solidaridad no conoce fronteras.

Desde la Cruz Roja Colombiana, Seccional Quindío, siguiendo las instrucciones de la sede nacional, informan que están habilitadas las líneas de Restablecimiento de Contactos Familiares a nivel nacional.

Para comunicarse, pueden llamar al número 321 213 9525 o escribir al correo electrónico rcf@cruzrojacolombiana.org.

Además, para donaciones se ha habilitado el canal de Acciones Humanitarias: www.accionhumanitarios.org, donde podrán ingresar a la página y realizar sus aportes monetarios. Por el momento, todas las donaciones deben hacerse en dinero, ya que aún no se ha habilitado el acopio de donaciones en especie por parte de la Cruz Roja Colombiana.

La solidaridad no conoce fronteras. Hoy Venezuela necesita nuestro apoyo y tú puedes ayudar a las familias afectadas realizando una donación a través de los canales habilitados por la Cruz Roja Colombiana.

Cuenta corriente Davivienda: 0560455069996490, Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, NIT: 899999025-3, App Daviplata, www.cruzrojacolombiana.org o escaneando el código QR de la publicación.