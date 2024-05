En Montenegro, Quindío califican como elefante blanco el recinto gastronómico

Armenia

En efecto la administración departamental pasada llevó a cabo la estrategia de construcción de recintos gastronómicos en galerías y lotes dispuestos en municipios como Montenegro, Quimbaya y Pijao con el objetivo de fortalecer la oferta e infraestructura turística y gastronómica para los empresarios, emprendedores y artesanos.

Precisamente el alcalde del municipio de Montenegro, Gustavo Pava criticó el proyecto en cuanto a que deben empezar de cero por la mala planificación y los diseños que no eran apropiados en cuanto a la demolición que lo desfinanció.

Explicó que están a la espera de los resultados de los estudios de la Sociedad de Ingenieros de Colombia para conocer si la estructura sirve o no y así actuar respecto a la intervención de demolición o continuar reforzando el proyecto actual.

Realizó un llamado a la gobernación departamental y al Fondo Nacional de Turismo – FONTUR para que no se desliguen del proceso y permitan avanzar de manera satisfactoria.

“Arrancamos de cero ustedes saben que nos dejaron un elefante blanco, mal diseñado malo fue la lo que hicieron con la galería que no calcularon la demolición entonces al no calcular la demolición que tenía dos pisos, pues obviamente desfinanció el proyecto desde ahí arrancaron y hay para acá, pues se ha venido con coletazos, la Contraloría pues oficio a fondo diciendo que la estructura no era sismorresistente entonces se hizo en el estudio de la Sociedad de Ingenieros de Colombia y Estoy esperando eso para que me digan si tengo que demoler lo que está o tengo que continuar reforzando la estructura”, advirtió.

¿Qué dicen desde la gobernación del Quindío?

Por su parte el secretario de Turismo, Industria y Comercio de la gobernación del departamento, Carlos Fabio Álvarez aclaró la situación del proyecto en los diferentes municipios en ejecución. Resaltó que en Pijao están en proceso de recibir el recinto para ponerlo en funcionamiento luego de la intervención de Fontur.

Respecto a Montenegro y Quimbaya destacó que debido a un requerimiento realizado por una veeduría fue contratada la Sociedad de Ingenieros de Colombia para realizar unos estudios a los avances de los recintos por eso están pendiente de la entrega para definir las actividades a seguir.

“En el caso de Montenegro y Quimbaya debido a una requerimiento por lo que Fontur contrata a la Sociedad de Ingenieros de Colombia para hacer unos estudios con respecto a los avances, la estructura los diseños, los planos y todos los recintos gastronómicos ese informe está pendiente de ser entregado por el contratista y a partir de allí poder definir las actividades a seguir, el próximo miércoles tenemos una reunión donde van a participar las alcaldías, Fontur y todas las instancias que tienen que ver con este proyecto”, destacó.

El alcalde del municipio recordó que la inversión es de 2.400 millones de pesos donde 1.400 está en la fiducia.