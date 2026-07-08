Tras cuestionamientos, Ecopetrol suspendió contratación de US$700 millones para sus refinerías

Ecopetrol S.A. anunció la suspensión temporal del proceso de contratación destinado al servicio de mantenimiento y gestión de activos industriales con parada de planta y en operación para las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena.

La decisión se tomó tras la revelación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio sobre las divisiones internas en la compañía frente a un contrato de 700 millones de dólares, para un periodo de diez años.

La empresa lo reportó formalmente a través del sistema de actividad contractual SECOP II. Durante el periodo que dure la suspensión, Ecopetrol se enfocará en impulsar análisis empresariales detallados sobre las diversas inquietudes y observaciones que han sido formuladas en el desarrollo del proceso. Asimismo, evaluará y, en caso de ser necesario, requerirá la intervención de la Dirección de Cumplimiento y de la Procuraduría General de la Nación en el marco de su función preventiva.

La compañía enfatizó que actúa en cumplimiento de las reglas del proceso y de la legislación aplicable, velando por los derechos y garantías que fundamenten su actividad contractual.

Los cuestionamientos de transparencia

Según reveló la Unidad Investigativa de Caracol Radio, a un mes de que termine el Gobierno de Gustavo Petro, en la compañía estatal hay desacuerdo respecto a la concesión de este contrato de 700 millones de dólares (aproximadamente 2,4 billones de pesos) por un periodo de diez años.

El 3 de julio, los gerentes de estas instalaciones, Freddy Mauricio Jurado (en funciones) y Alfonso Enrique Núñez, enviaron un memorando a Claudia Milena Rincón, de la Jefatura de Abastecimiento, Facilidades y Paradas, solicitando que se considere “la conveniencia de suspender temporalmente” este proceso de contratación. Argumentaron que su petición responde a las dudas “sobre la transparencia, objetividad y garantías” del millonario contrato. El vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales, Felipe Trujillo, ya había encendido las alarmas sobre este asunto.

A pesar de los 13 cuestionamientos planteados por Trujillo, el proceso continuó. El jueves 2 de julio, un día antes del memorando de los gerentes de las refinerías, se cerró la recepción de propuestas.

La solicitud de los gerentes de las dos refinerías de Ecopetrol fue reiterada el 6 de julio en un nuevo memo con unos términos más precisos: suspender el proceso por tres meses.

Conozco más detalles en: Contrato de 700 millones de dólares divide a las directivas de Ecopetrol

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