¿Continuará con la política de Ricardo Roa en Ecopetrol?: Iván Cepeda responde

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando con Julio Sánchez Cristo de varios temas de su propuesta de gobierno, entre ellos, habló de Ecopetrol y su junta directiva.

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“Habrá cambios, por supuesto, cambios de funcionarios y muy probablemente de acentos. Pero lo que no creo que cambie es la orientación económica en ese sentido. Y no va a cambiar porque ha mostrado ser exitosa. En Colombia tenemos que hacer una transición energética. Ese no es un capricho”, dijo el candidato.

Sobre transición energética:

En este punto Iván Cepeda dijo que la transición energética Es un imperativo de la época, porque la economía que está exclusivamente orientada y basada en la matriz energética de los hidrocarburos ha mostrado sus límites históricos en todas partes: “esa transición no puede ser a expensas de perder cualquier soberanía energética. Es un asunto que debemos considerar seriamente. No se trata de tajo y de un momento a otro de acabar con la industria petrolera ni con la industria que gira en torno al gas y a la exploración y explotación del gas. Necesitamos reservas, pero también necesitamos resolver problemas como el que se avecina por el fenómeno del niño en los próximos meses”, afirmó.

Agregó que sí se necesita orientarnos hacia las energías alternativas o limpias donde Colombia tiene una gran posibilidad de desarrollar este tipo de economías.

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Puntualizó que más allá de discutir sobre quién se queda con la Junta Directiva de Ecopetrol, es más bien “porque no nos planteamos la pregunta de cómo hacemos esa transición de la manera más eficaz, pero al mismo tiempo que no arruine ni acabe con quienes han vivido de la economía del petróleo”.

Finalizó indicando que hay que industrializar al país, esto será un impulso para la transición energética en los próximos años.

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