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19 ago 2026 Actualizado 18:33

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Justicia

Caso UNGRD: Legalizan captura del exministro Luis F. Velasco quien seguirá en casa por cárcel

Luis Fernando Velasco se presentó ante las autoridades luego que se hubiese impuesto una medida de aseguramiento con detención domiciliaria en su contra

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Crédito: MinInterior.

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Crédito: MinInterior.

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Crédito: MinInterior.
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Caracol Radio conoció en primicia que, el Tribunal Superior de Bogotá legalizó la captura del exministro Luis Fernando Velasco, esto luego que se hubiese impuesto una nueva medida de aseguramiento con detención domiciliaria por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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