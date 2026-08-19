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“La palabra resistencia no está en ninguna orilla”: exdirectora del ICBF por polémico mural

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La exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, criticó la decisión de retirar un mural en en el que firmó el colectivo infantil “Resistencia Chiquita” en una de las sedes de la entidad y aseguró que la polémica refleja una “satanización” de ciertas palabras y un desconocimiento de los espacios de participación de los niños.

La controversia surgió luego de que la nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo, cuestionara la presencia del mural y afirmara que los menores no deben ser instrumentalizados con mensajes propios del mundo adulto.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Cáceres defendió el significado del colectivo, creado por niñas del sector de El Verjón, en Bogotá, tras el asesinato de Yuliana Samboní.

“Hay una satanización a palabras como resistencia, una palabra que ha acompañado mucho la historia de Colombia, pero que no está en ninguna orilla. La resistencia quiere decir aguantamos, decimos, manifestamos, y creo que esa parte la han expresado muy bien las niñas de Resistencia Chiquita”, afirmó en Caracol Radio.

La exfuncionaria explicó que el espacio donde estaba el mural fue concebido como un lugar de encuentro para los hijos de los trabajadores y para los colectivos infantiles que visitaban la entidad.

“Este espacio tenía una biblioteca, tenía juguetes para los hijos de los trabajadores y los colectivos de niños que nos visitaban dejaban su huella, ya fuera escrita o dibujada”, señaló la exfuncionaria.

Cáceres también rechazó la idea de que expresiones como “lucha” o “resistencia” tengan una connotación exclusivamente política e insistió en que el debate evidencia la manera en la que los adultos interpretan el lenguaje de los menores.

“¿Cómo es posible que la palabra lucha termine estigmatizando las acciones de niñas y niños? Creo que la instrumentalización tiene más que ver con cómo miran el lenguaje los adultos y cómo no escuchan a los niños”, sostuvo.

Según la exdirectora del ICBF, los menores son sujetos de derechos con capacidad para expresar sus opiniones y participar en asuntos que los afectan.

“Los niños y las niñas hace mucho rato expresan su opinión, son actores políticos, hablan sobre el clima y dicen lo que quieren. Eso nos hace un llamado a los adultos para escucharlos y tomar decisiones junto con ellos”, concluyó en entrevista con 6AM W con Julio Sánchez Cristo.

Escuche la entrevista completa:

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